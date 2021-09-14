老婆堅持衣服晾室內！男困惑「明明有陽台」 主婦卻秒懂
不少房子都設有陽台，主要用途就是給住戶作為曝曬衣服的空間使用。不過就有位人夫抱怨，家裡明明有陽台，老婆卻只願意將洗完的衣服晾在室內，而其中理由曝光也意外勾出主婦間的共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 13:55:44
原PO在論壇PTT上發文提到，「我們家住在15樓以上，明明空氣也不差，陽台也有不小的2坪左右，但老婆卻堅持將衣服晾在室內，我幫忙拿出去晾也會被念又收回去，她的理由是這樣『比較晾乾淨、衣服也會不熱』，但這樣會讓浴室和臥室被占滿阿？為什麼有陽台不用呢？」
貼文曝光立刻也有不少主婦跳出回應「空氣髒，鳥大便，樓上的澆花水、洗陽台噴的水滴下來」、「以前我喜歡晾在戶外陽台，後來發現蟲多又有隔壁油煙味，改在室內窗邊晾，早上洗晚上下班回來衣服也乾了，前提要開窗」、「發現陽台不定時菸味很重後我都晾在客廳」、「晾外面一乾就要趕快收，空汙、油煙香煙、鳥屎」、「室內晾衣服有保持通風其實還好，除濕機也要開，才不會臭」。
另外也有人提出折衷的解決方式，「各退一步，直接烘乾不就好」、「還以為這是暗示要買烘衣機」、「我們家直接買台瓦斯烘衣機」。（編輯：潘毅）