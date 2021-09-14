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搭北捷遇大媽用包佔位？乘客卻歪樓揪出重點：這個我可以

▲搭北捷遇大媽用包佔位？乘客卻歪樓揪出重點。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲搭北捷遇大媽用包佔位？乘客卻歪樓揪出重點。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 13:42:03｜2021-09-14 13:44:00

台灣近年來大眾交通運輸發展迅速，其中台北捷運就因快速且方便的特點，吸引不少民眾搭乘其移動到各處。不過，就有一名網友在網路上分享了自己在搭乘捷運時，遇到一位大媽用包包「佔位」的狀況，沒想到這一幕讓許多網友看完後紛紛歪樓，直言「這個我完全可以」，引起熱議。

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這位網友在臉書社團《爆料公社》上PO出一篇文章表示「在北部坐捷運就是有這種人，看到一堆人站著還讓他的包包繼續『坐』在隔壁，啊你是有付兩個位置的錢嗎？看到我在看他還不會不好意思裝作沒看到」，更隨文附上圖片，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲從圖片中可以看到，在包包前面有一位皮膚白皙的長腿女子，完美的穿搭及身材展露無遺。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
▲從圖片中可以看到，在包包前面有一位皮膚白皙的長腿女子，完美的穿搭及身材展露無遺。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
有網友紛紛逆風留言表示「想坐就走過去問，他不拿開是另一回事」、「客氣什麼，你有買票，包可沒有，直接坐下」、「硬坐就好啦，然後再咳嗽幾聲」、「想坐就走過去問啊，很困難嗎，不講話只看著，誰知道你要做什麼」、「想坐去跟他說啊，不說是會通靈膩」、「開口，問一下，正確」。

但卻有大量的乘客看到照片後歪樓，原來從圖片中可以看到，在包包前面有一位皮膚白皙的長腿女子，完美的穿搭及身材展露無遺，讓許多人歪樓直言「只有我沒有在看包包嗎」、「我只看到妹子，這個我可以」、「求短褲妹正面照」、「原來nike襪子這麼好看」、「應該是那位子前面的景色宜人吧」、「綠色背心好像很讚」、「我只看到大長腿」。（編輯：王柏文）

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