感謝立陶宛挺台　蕭美琴端夜市牛排、珍奶宴客

不顧北京反對，立陶宛日前援贈台灣2萬劑疫苗，且表示要在台灣成立辦事處。為了感謝立陶宛政界挺台，中華民國駐美代表蕭美琴美東時間12日在雙橡園宴請立陶宛國會議員，端出台灣夜市才有的「夜市牛排」、珍珠奶茶和剉冰宴客。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-14 14:34:02
外交部指出，蕭美琴大使昨日在雙橡園接待到華府的立陶宛國會外交委員會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）ㄧ行人。端上餐桌的，就有夜市的牛排、珍珠奶茶和剉冰，立陶宛的貴賓們都非常享受。
蕭美琴表示，特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，並彼此分享台灣與立陶宛各自在歷史上面對強權霸凌打壓、如何爭取自由的經驗。菜單上有台式夜市牛排以及珍珠奶茶剉冰，他們多不曾吃過珍珠，很好奇也很期待有天在立陶宛可以喝到珍珠奶茶。立陶宛國會外交委員會資深成員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）議員也送了ㄧ隻陶瓷貓的藝術作品來送她。
蕭美琴表示，「他們看到我們戴感謝立陶宛的口罩很感動，我收到貓也很感動。共同的自由理念與民主的信念，讓我們友誼更堅實！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。