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租屋族最重視啥條件？「冷氣、房東」皆上榜 第1名不意外

▲許多人因為工作、讀書的關係必須租屋，但究竟哪些條件是多數人最在意的？有網路民調就公布聲量討論度最高的前5名。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲許多人因為工作、讀書的關係必須租屋，但究竟哪些條件是多數人最在意的？有網路民調就公布聲量討論度最高的前5名。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-14 15:54:22

許多人因為工作、讀書的關係必須租屋，但究竟哪些條件是多數人最在意的？有網路民調就公布聲量討論度最高的前5名，其中第一名也不易外的就是「租金」問題。

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「租屋」話題的網路聲量表現，了解租屋族的五大討論面向，以及網友熱議租房後常遇到的困擾有哪些。

房東、房仲百百種 冷氣成租屋「設備提供」關注焦點排名如下「第一名、租金，討論聲量50744則；第二名、房東房仲，討論聲量45477則；第三名、設備提供，討論聲量34155則；第四名、生活機能，討論聲量25887則；第五名、房型，討論聲量17918則」。

▲《Social
▲《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「租屋」話題的網路聲量表現。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
觀察租屋族的網路討論話題，發現除了最基本的「租金」、「房型」名列租屋時首要關注的條件外，「房東房仲」也是一大熱議焦點，不少有租屋經驗的網友分享自己遇過的房東，其中，最常遇到房東在還沒退租時就帶別人來看房，因此有民眾就提醒簽約時要註明「不同意」房東提前帶看房，以保護自己的權益；另外，也有遇到佛心房東的網友分享「房東每天都會在門把上掛一堆食物給我們吃」，讓其他民眾好生羨慕。

另外房間的「設備提供」也受到租屋族關注，當中「冷氣」是台灣夏日炎熱氣候下的必需品，而每個房東提供的冷氣機型不同，也延伸出電費及噪音等問題，有民眾就大嘆「小套房幾乎都是窗型，好吵好想換」，因此有網友表示若要自行更換租屋處的冷氣，並在搬家時帶走，就不要在牆上挖洞，並保持舊機原樣不動，以防退房時延伸出更多爭議。

而租屋網上的物件琳瑯滿目，租屋族的特殊租房經驗也是百百款，除了衡量自身所需找到最符合需求的房子之外，在簽下租房合約前也可以參考其他網友曾經分享的遭遇，保護自己的權益並免於陷入租房爭議。（編輯：潘毅）

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