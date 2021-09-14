幼兒園群聚案再增2例 侯友宜：餐飲是否內用明日說明
中央流行疫情指揮中心今（14）日公布，新北幼兒園群聚案再增2例染疫、累計已有32例確診；新北市長侯友宜表示，今日新增的2例都與幼兒園群聚案有關，分別為幼稚園的學生與家長，在居家隔離期間陰轉陽，跨縣市通報一案。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-14 16:08:15
衛生局補充，案16205為幼兒園女學生，9月6日匡列居家隔離，9月12日採檢PCR陽性、CT值29；至於案16204為案16205的父親，9月6日與女兒一同匡列居家隔離，9月12出現發燒的症狀，採檢PCR陽性、CT值19，屬家戶感染。
新北市餐飲禁止內用的規定將於明（15）日截止，各界關注是否會延期嗎？侯友宜指出，新北市的疫情是在穩定當中，一直往好的方向在走，將就疫情再做詳細的分析，未來餐廳的內用是否開放或取消，明日將一併的對外說明，希望大家一起努力讓疫情控制得更好。
中秋節烤肉的部分，民眾若在家的頂樓、庭院或騎樓烤肉，是否有相關的規範？侯友宜回應，在公有的地方，一律不開放民眾烤肉，若民眾在家裡的烤肉，「原則上是不鼓勵！」一切按照防疫的規定來處理。
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