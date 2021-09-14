他調新單位「1舉動」遭告誡！全場認同：請熟讀第二米蟲
在職場上除了基本工作能力以外，與同事和主管之間保持良好的人際關係，也是一門非常重要的課題。而對剛踏入職場的菜鳥，或是剛調單位的新人來說，要注意的「眉角」就又更多了。有位網友就透露，朋友剛調到新單位，上頭要求7天完成的工作，他比其他前輩提早3天就交，事後立即遭到前輩告誡。職場真的很忌諱「提早交卷」嗎？貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 16:47:06
原PO在PTT發文，詢問大家「職場上是不是很忌諱提早交卷？」接著分享朋友親身經驗，換到新單位任職後，Boss要求七天完成的工作，他比其他前輩們早了三天完成。後來前輩就過來告誡，「太想表現會害到其他人的工作量變大」，要他穩穩做就好，不要心急。原PO不禁好奇請教網友們，「前輩們的考量是正確的嗎？要求七天完成是不是前一天再交卷就好？」
問題曝光後，許多職場過來人都認同既然給定時限，就在時限內完成就好，「你這次三天做完，下次最多就只有三天」、「第二米蟲論請熟讀」、「越愛表現工作量越大」、「第二米蟲論真的不是在唬爛」、「我是覺得可以不要早交，但可以提升內容品質。人家七天交出70分內容，你也一樣七天，但交出90分內容」、「老闆都會看誰快，然後快的loading就繼續加，薪水沒增加」、「準時交就好，你有什麼一定要提早很多天交的理由？你太早交，掩沒在老闆的信件海，過兩天他沒看到以為你沒交」。
許多鄉民提到的「第二米蟲論」，是知名YouTube頻道《反正我很閒》之前影片中提出的，藉著列出職場光怪陸離的現象，發表「第二米蟲論」的職場生存學。簡單講就是讓自己成為公司現有體制下的受益者，能有好處就拿好處，能輕鬆就輕鬆，表現剛好就好，不要墊底即可。雖然是反諷意味的說法，但卻讓許多上班族心有戚戚焉。
不過也有網友認為能衝就衝，「老闆有眼睛，知道誰快誰慢，會適當調整」、「想太多了吧。老闆又不是智障」、「如果把工作好好做完只會增加工作量不會加收入，就換一家公司」、「提早做完，多點時間自修學其他的東西」。（編輯：倪浩軒）