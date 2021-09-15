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房市／中台灣電影中心完工　水湳又添利多

▲位於水湳經貿園區內的中台灣電影中心已經驗收完成，預計9月底招商。（圖／NOWnews資料照片）
▲位於水湳經貿園區內的中台灣電影中心已經驗收完成，預計9月底招商。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-09-15 08:30:00

重大建設加持加上新興重劃區開發等利多，台中北屯交易熱度高，其中，水湳經貿園區內公共建設陸續完工，地理位置又可串聯14期重劃區，在地房仲就觀察，區段預售屋開價都在4、5字頭以上，因而拉抬新古屋及中古屋買氣。而以近期市場狀況來看，總價800至1000萬中古屋最受小資族喜愛，1500至1600萬的新古屋也有中科工程師願埋單，可說是兩個最受歡迎的總價區間。

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根據最新一期《大台中房市季報》，無論是屋齡2年內，或是不分屋齡的大樓、華廈、透天，今年第二季北屯的交易活絡度均相當高，主要原因除受惠於捷運綠線帶動外，區域內14期重劃區首案已經正式推出，其地理位置亦能串連水湳經貿園區，磁吸效應正在發酵中。

信義房屋水湳經貿店主任楊家豪分析，繼中央公園後，水湳經貿園區尚有中台灣電影中心、綠美圖等公共建設，預計在5年內陸續完工。例如歷時3年多興建的「中台灣電影中心」今年6月完工驗收，預計9月底前公告招商，最快預計2023年底至2024年初可正式對外營運，將是一座全新影城，以播放商業性質電影以及其他非主流、藝術、動漫電影為主，藉此扶植文創產業。

楊家豪指出，由於水湳經貿園區周邊本就有逢甲、中國醫等既成商圈，居住人口多，新興重劃區內又有建商積極獵地推案，光是目前在市場上銷售的預售案場就有10多個，這還不列入建商已經購地但還未開賣的案件。當人口越來越聚集，過去台中市傳統蛋黃區西區、西屯區，也將擴大到水湳以及相連的14期重劃區。

楊家豪表示，目前水湳經貿園區預售屋開價上看5字頭，14期首案則在4字頭，加上公設比高，3房室內實坪大約都在21坪左右。因此，對於部分有空間需求，或需立刻入住的自住買方而言，自然而然鎖定新古屋或中古屋產品。

水湳周邊屋齡10年內新古屋目前單價落在35至36萬左右，若屋齡20年以上，單價尚在27萬左右。楊家豪觀察，兩個總價區間詢問度最高、成交速度最快，分別是小資族鎖定的800至1000萬中古3房，但市場供給量相對少，另外則是中科工程師可以負擔的新古屋3房，總價約落在1500至1600間。

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