房市／中台灣電影中心完工　水湳又添利多

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信義房屋水湳經貿店主任楊家豪分析，繼中央公園後，水湳經貿園區尚有中台灣電影中心、綠美圖等公共建設，預計在5年內陸續完工。例如歷時3年多興建的「中台灣電影中心」今年6月完工驗收，預計9月底前公告招商，最快預計2023年底至2024年初可正式對外營運，將是一座全新影城，以播放商業性質電影以及其他非主流、藝術、動漫電影為主，藉此扶植文創產業。
楊家豪指出，由於水湳經貿園區周邊本就有逢甲、中國醫等既成商圈，居住人口多，新興重劃區內又有建商積極獵地推案，光是目前在市場上銷售的預售案場就有10多個，這還不列入建商已經購地但還未開賣的案件。當人口越來越聚集，過去台中市傳統蛋黃區西區、西屯區，也將擴大到水湳以及相連的14期重劃區。
楊家豪表示，目前水湳經貿園區預售屋開價上看5字頭，14期首案則在4字頭，加上公設比高，3房室內實坪大約都在21坪左右。因此，對於部分有空間需求，或需立刻入住的自住買方而言，自然而然鎖定新古屋或中古屋產品。
水湳周邊屋齡10年內新古屋目前單價落在35至36萬左右，若屋齡20年以上，單價尚在27萬左右。楊家豪觀察，兩個總價區間詢問度最高、成交速度最快，分別是小資族鎖定的800至1000萬中古3房，但市場供給量相對少，另外則是中科工程師可以負擔的新古屋3房，總價約落在1500至1600間。