未來是你的！「這9年」出生的人越老越有錢　辛苦沒白費

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出生於「1972、1982、1992」三個年份的朋友們，你們在早年時期是用一步一腳印的方式打下事業基礎，看起來似乎有點比較慢，賺到的錢也僅能養家糊口，令旁人有些著急。不過，你們自己心裡清楚明白，在賴以為生的領域裡需要打下穩固的基礎，同時也要默默耕耘技能，讓自己的能力保持在無法被取代的狀態。流過的汗水不會白費，換來結實累累的成果，也是你們致富的優勢與關鍵，在中年時期漸漸轉化成金錢，若你懂得如何與錢財共處，你便知道將部分的金錢用來投資自己或是其他用途，財富便從其他方面向你湧來，讓你成為真正的有錢人。
生於「1992年」的你，目前可能還在懵懂摸索的階段，還看不清楚未來的模樣，身邊如果有「1972、1982」出生年的長輩朋友，可以多向他們討教學習。
出生年：1975、1985、1995
出生於「1975、1985、1995」三個年份的朋友們，在早年時期或許是帶著一股衝勁向前衝，撞得頭破血流卻空手而歸，所幸，你的身邊會有貴人替你獻計，在你衝動行事之前分析事情的利弊好壞、以及後續會有的結果及影響，你便能無後顧之憂、大刀闊斧的開創事業。在經過歲月的洗禮之後，在貴人軍師的耳濡目染之下，你已經不再一股腦地向前衝，反而懂得如何運籌帷幄，利用既有的資源與人力達到目標。即使遇到困難，你天生自帶大無畏與樂觀的態度，加上無人能擋的行動力，在競爭者之中能夠脫穎而出，同時，中年之後的你，也明白與時並進的道理，懂得向人取經、在新的知識浪潮中找到商機，財富自然也跟隨而來。
生於「1995年」的你，如果正處在向前衝的狀態，身邊如果有「1972、1982」出生年的長輩朋友，不妨問問他們曾經是如何的年少輕狂，說不定有意想不到的收穫。
出生年：1979、1989、1999
出生於「1979、1989、1999」三個年份的朋友們，也許你們從小就與眾不同，對於許多事物都有自己的一套見解與看法，而在他人眼中顯得有些古怪，可能也有些格格不入，過上一段苦哈哈的日子。不過，這也是你最為強大的地方，你不隨波逐流、不盲目跟從大眾潮流而活，反而能夠專心致志在你有興趣的事物里，在中年的時候，以你的親身體驗，鑽研發展出新的知識與看法，以嶄新的視角看到不同的東西，透過經營網路、出書或是其他的傳播方式，結合你不按牌理出牌的思考路線，一出手便能擄獲眾人的視線，造成話題，錢財也就蜂擁而至，甚至是利用錢財嘗試更多新鮮的體驗來穩固你的事業，與錢財保持友好的循環。
生於「1999年」的你，若你苦惱著為何總是懷才不遇，身邊如有「1979、1989」出生年的長輩朋友，他們的奇思異想可能會為你指點一盞明燈，讓你突破盲點！（編輯：倪浩軒）
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