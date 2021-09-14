味噌湯只配海帶芽？大廚「一招」濃又順口：偷學日本節目
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，後來傳入台灣後被開發出新的料理做法，而創造出屬於台灣的風味。不過，就有一名網友好奇詢問「味噌湯沒有柴魚片熬湯怎麼辦？」就引來不少老饕分享妙招。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 22:55:07
原PO於PTT上發文，表示「味噌湯沒有柴魚片熬湯怎麼辦？」他透露自己手上只有味噌、蛋和貢丸，「看食譜是寫要用柴魚或干貝熬湯，但是這兩樣手邊都沒有，用雞湯塊或排骨湯塊會不會很怪阿？」他坦言十分喜歡喝湯，但每次煮完都發現少一味，「不知少了柴魚跟干貝，還能用什麼來代替呢…謝謝大家的回答喔！」
問題一出，就引來許多網友建議其實清水也足夠，若真不足可以多加昆布等食材，「味噌湯其實清水也可以煮啊...不然就放幾個蛤蜊或海帶之類，增加一點海味就夠了」、「買塊昆布可以煮好大一鍋高湯 不過味噌湯其實清水就很夠味」、「很多麵店的味增湯都是用大骨的不過柴魚很容易買到吧」。
甚至還有老饕分享妙招，直言「鰹魚露、雞湯粉都行，上次看到日本節目是稀釋的番茄醬，聽說很好」、「我都用小魚乾熬湯，柴魚片是跟味噌一起下，重點是要加點糖」、「我用過無糖豆漿XD」、「雞湯塊、排骨湯塊也都可以～但別放太多～我習慣加些客家油蔥酥～有很不一樣的香味」。（編輯：陳雅雲）