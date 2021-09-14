從安卓手機改用iPhone！他曝「最不習慣」一點：真的惱人
現代社會人手一機智慧型手機已成常態，而最新手機不僅外觀新潮，功能更是應有盡有。其中蘋果（Apple）旗下產品十分多樣，除了手機有多種級距可選，還有其他電子產品搭配使用，深受許多果粉喜愛。不過就有網友透露自己改用iPhone後，對「這功能」最不滿意，掀起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 23:07:31
原PO在PTT發文，透露自己最近剛從安卓手機轉戰蘋果iPhone，「大致上都覺得滿滿意的」，但有一個功能卻讓原PO很不習慣，那就是「手機WiFi分享」。原PO指出，「連接到的裝置若沒持續使用網路就會自動斷連，斷了連結之後又會搜尋不到WiFi訊號源，得要關閉手機分享再重新開啟」，讓原PO不禁抱怨「到底是怎樣！」
認同的網友紛紛留言回覆說，「沒錯，熱點爛透了」、「ios就是這樣設計的啦，傻傻的用就好」、「網路分享真的爛」、「分享給ipad照樣斷給你看啦，蘋果的好處只有用不壞而已」、「分享wifi真的是甘那賽，關藍芽和wifi也是」、「全世界都知道的問題，好幾年了就是死不改」。
不過也有網友覺得，「那就臨時給人使用的，又不是給你24x7」、「八成分享給非蘋果裝置，他們家系統很封閉」。不過原PO也補充自己擁有iPad等其他蘋果產品，手機是最晚才換的，所以和分享給非蘋果裝置無關。至於設計成方便臨時使用，原PO無奈表示「對於有辦吃到飽又沒固定數據線的人來說，這種方式真的很惱人。開個模式讓民眾可以自己調控不是很好嗎」。（編輯：倪浩軒）