10天賺3萬6！「最爽打工」內容曝光 網暴動：太輕鬆了吧
新冠疫情肆虐全球，國內外經濟大受影響，也導致許多人失業。不過，最近有一項打工在網路上引起熱議，志願者只要在10天之內，完成公司指定的一件事，就能領到1300美元（約新台幣3萬6000元），這讓不少人聽了都躍躍欲試，不禁直呼「這是福利吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-14 23:02:50
綜合外媒報導，美國一家金融公司「FinanceBuzz」趁著萬聖節將到來，打算進行一項研究，他們想知道「預算較高」的恐怖片帶給觀眾的驚悚程度，是否相對高於「預算較低」的恐怖片，「一部讓你寒毛直豎的電影，不僅是音效和技術，正常情況下，恐怖電影之所以恐怖，是因為它們的故事…而不是拍片成本」。
「FinanceBuzz」接著對外發布徵人消息，徵求志願者擔任「恐怖片心率分析師」，並戴上儀器測試心率，在10天之內觀看13部電影，分別是《奪魂鋸》、《鬼哭神嚎》、《噤界》、《噤界2》、《糖果人》、《陰兒房》、《追殺厄夜叢林》、《凶兆》、《逃出絕命鎮》、《國定殺戮日》、《月光光新慌慌》、《靈動：鬼影實錄》、《安娜貝爾》。
此外，志願者還要滿足兩個條件，就是要住在美國，且年齡已滿18歲，若是成功在10天看完，就可以獲得1300美元，還會提供智慧型手錶，以及一張50美元（約1384元新台幣）的禮物卡。
應徵廣告曝光後，喜愛恐怖片的網友也興奮直呼，「這根本是為我量身打造的，片單一半我都看過了」、「這真的不是福利嗎？能看多部免費電影，還有錢可以拿耶」、「這根本是發福利吧！太輕鬆了吧」、「這太簡單了吧！對於恐怖片愛好者根本不算什麼，讓我來」、「我現在就去報名！大家都不要跟我搶」。（編輯：許智超）