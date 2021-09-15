中秋節好運到！「5生肖」財運噴發　這位投資回報率頗高

一年一度的中秋節即將到來，究竟十二生肖有誰能獲得好財氣呢？近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析，「5生肖」中秋節財運大噴發！特別是「生肖羊」，無論是股票或基金都能有很好的回報率，另外，小孟老師也加碼分享「開財方法」。





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▲小孟老師分析指出，「5生肖」中秋節財運大噴發！（示意圖／取自pixabay）

× ▲小孟老師分析指出，「5生肖」中秋節財運大噴發！（示意圖／取自pixabay）

Top5：屬羊





屬羊的人會有小偏財出現，倘若你身邊有不錯的投資標的物可以好好投資，說不定會賺到錢，無論是股票或基金都能有很好的回報率。





中秋開財運方法：在書桌抽屜擺放五帝錢能讓你充滿帝氣。





Top4：屬猴





屬猴的人過去有套牢的資金或股票都能有所回報，想要買房的人都能買到便宜的價格，倘若你正與人有財務糾紛都能得到解決。





中秋開財運方法：在房間裡擺紅地墊能夠步步鴻運，步步高升。





Top3：屬雞





屬雞的人終於揚眉吐氣了，過去你一直嘆氣何時才能有加薪機會，中秋前只要跟主管上司要求，就能有加薪機會，想轉業的人也能換到比目前公司更高待遇。





中秋開財運方法：在床頭櫃擺放金元寶造型的物品，元寶下寫下你的姓名、生日就能好運不斷。





Top2：屬豬





屬豬的人會憑藉著智慧與智商得到想要的財富，倘若你想要讓自己的運勢更好，不妨到異鄉旅遊，不僅能轉運還能看到不錯的新興行業，若你是有想要創業的人對你非常有幫助，說不定你會因此而變成千萬富翁。





中秋開財運方法：在家裡廁所放黃色或金色衛生紙盒，象徵每抽一張面紙就像抽一張鈔票。





Top1：屬龍





屬龍有業績壓力的人，你的業績會突飛猛進超越以往，除了財運攀升之外，也會有很多小外快可以賺，而這也是你過往辛苦所得來的結果。





中秋開財運方法：在紅包袋上畫個圓圈，在圓圈裡寫上自己的姓名、生日就能招來好運，放於床下。（編輯：許苡晴）





▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）

× ▲星座命理專家小孟老師。（圖／小孟老師授權提供）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 民俗說法僅供參考，切勿過度迷信！



