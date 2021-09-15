漢堡要具備啥條件才好吃？老饕點出「3標準」：缺一不可

漢堡口味變化多元，除了可以加入牛肉、豬排、香雞等肉食，抹上花生醬、巧克力醬也別有一番風味，最重要的是非常有飽足感，也因此成為許多人早餐的首選。不過，究竟一個「好吃的漢堡」該具備什麼條件呢？有網友就在PTT提問「好吃的漢堡定義是啥？」問題釣出一名老饕分析點出「3標準」，認為缺一不可。

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原PO在PTT八卦板以「

認真問，漢堡好吃的定義是什麼？

」為題發文，他表示「說真的，我覺得漢堡怎麼好吃就那樣，也可能是小弟我眼界短淺，沒吃過好吃的...」他並請益大家「所以可以請常出國或定居的人告訴我好吃的漢堡定義是啥嗎？」

▲漢堡口味變化多元，又具有飽足感，是許多人早餐的首選。（示意圖／翻攝自Pixabay）

問題一出，立刻掀起熱論，網友們紛紛留言「就是放到嘴裡會覺得，真好吃！」「肉要 juicy，醬要又香又滑」、「濃濃起司，厚厚肉肉」、「其實很簡單，菜拿掉！」「雙黃瓜、芝麻麵包蓋上去，好吃過癮 ox 堡」、「雙層純牛肉，獨特醬料加生菜，吉士洋蔥」、「配料全部要加倍多，最完美的搭配組合」。

同時更釣出一位專業吃貨分享缺一不可的「3大標準」，包括：

1. 肉要新鮮然後不油炸，菜也要有脆脆的感覺。2. 牛肉的肉汁跟香氣不能被過多的醬料搶走。3. 麵包不會軟爛，要蓬鬆，口感紮實。

（編輯：許苡晴）