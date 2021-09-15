去年剛換i12心碎！網抖「iPhone 13心機」全愣：太明顯了
一年一度的蘋果發表會今（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，而隨後公佈價格之後，卻有不少去年剛換iPhone 12的用戶非常震驚，在網路上掀起不少討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 10:35:08
根據發表會內容，這次iPhone 13一共有四款新機，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等，其中iPhone 13最低規格要價2萬5900元，iPhone 13 Pro則是3萬2900元起，旗艦機款iPhone 13 Pro Max售價則是3萬6900元起。
不過售價曝光之後，立刻在PTT引起網友熱議「我有看錯嗎，i13的最低規格是128G，初始價還比去年i12便宜一千？」、「i13沒巨大突破，只好降價求售，策略太明顯了」、「去年剛換手機，也是買最低配64G，現在看到i13最低配128G還便宜一千，真的很不平衡」、「沒突破降價賣啊，不然這麼貴誰要買」、「跟去年比便宜1000欸，而且這次都128GB起跳....」、「去年買i12的直接被當盤子＝＝」。
事實上，去年推出iPhone 12時，當時最低配64G的版本售價為26900元，但最新推出的iPhone 13，不僅最低配升格128G，其售價竟然還比iPhone 12便宜一千元，僅要25900元！而且還是搭載最新A15晶片，這樣的狀況，也讓去年才剛入手IPhone 12的果粉紛紛怨聲載道。（編輯：張嘉哲）