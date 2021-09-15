遭問「幹嘛念醫學系」？資優男1句神回 網跪：標準答案
念大學時，選擇科系相當重要，對未來出社會的規劃有莫大的影響，而在台灣，不少人都希望自己優異的成績能擠進醫學相關學系，替未來好鋪路。不過，近日一名醫學系的學生就在網路分享，每次被問到為何要念醫學系時，都會不吝嗇的告訴對方原因，貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 11:08:22
原PO在「Dcard」貼文指出「每年上千人甚至上萬人擠爆重考班，只為了爭為數不多的醫學系名額，問他們為什麼想考醫學系，得到的答案差不多就是，『可以救人』這類的答案，但身為一個醫學系老屁股，我真的想說『能救人的職業這麼多，真的有那個雄心壯志，為何沒看到大家都去考警大、當消防員』」。
「你就大方承認看上的是薪水還有社會地位嘛！為何很多國家第一志願不是醫學，就是因為其他國家醫生沒有像台灣社經地位這麼高，你說如果我被問我為何讀醫學系嗎？我會說『因為我老爸開診所賺到翻過去，我當然要接手啊』，有錢有地位，愛錢跟有醫德完全是兩回事，兩件事可以並存！你去面試要怎麼講給教授聽都可以，但真的不要四處說你念醫學系是為了要救人....為社會貢獻什麼的，尤其在匿名平台更大肆宣揚」。
貼文一出，網友紛紛回應「標準答案，結案」、「我也是轉去藥學，也有提到薪水不錯什麼的，備審資料教授給我99分，應該也是喜歡聽誠實話吧」、「說要救人真的太假了...在台灣當醫生就是要賺錢，且認同有醫德跟愛錢是兩回事」、「真的很一針見血」、「追逐高薪真的沒錯，而是要追就大方承認」；而也有網友表示「說的是事實，但哪天因為你讀了醫學，救了你的家人甚至是愛人，就更超越金錢和地位的框架了」、「短期正確，學醫幫助自己也幫助周圍的親朋好友」。（編輯：張嘉哲）