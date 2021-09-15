iPhone 13登場！「1新品」卻成亮點　果粉認了：香到不行

每年吸引不少果粉熬夜觀看的蘋果（Apple）秋季發表會在台灣時間15日凌晨1點登場，本次除了揭曉iPhone13系列外，iPad mini6、iPad、Apple Watch sereis 7等7項新品也一併在發表會上公布。不過今年iPhone新機討論度不如去年，PTT上更有不少果粉看完發表會後，反而將全新揭曉的iPad mini6視為最大亮點，紛紛直呼「原本想換13但現在覺得換mini6好像比較優」。

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今年蘋果的秋季發表會一口氣公布了iPhone 13系列、iPad、iPad mini6、Apple Watch 7新品，其中最便宜的iPhone 13 Mini 128GB版本只要22900元即可入手；而最貴的則是有著1TB容量版本的iPhone 13 Pro系列，要價54400元。

▲蘋果（Apple）於台灣時間15日凌晨1時，發布秋季新品發表會。（圖／翻攝自Apple官網）

蘋果秋季發表會過後也吸引不少網友討論，有網友就在PTT上提到，看完這次發表會後發現「最猛的真的是 iPad mini6，原本想換13但現在覺得換mini6好像比較優，給A15且價格相對CP值高，比起沒啥新意的13跟13Pro，是不是不用換手機？而是改選mini6？」。

▲ iPad mini6公布後讓不少人心動。 （圖／翻攝自蘋果秋季發表會）

原PO提到自己的iPhone X大多用來看PTT、YouTube、聽音樂，此外偶爾玩些不吃效能的手機遊戲，發表會看下來反而認為這次的iPad mini 6成為最大亮點，讓他心動不已。不少果粉也認同表示「Mini手遊神機」、「mini6對我來說香到不行」、「新的mini很香，家裡長輩蠢蠢欲動」、「Mini感覺是今晚最香的」、「iPad mini先納入購買清單」。

事實上，蘋果全新揭曉的iPad Mini 6 螢幕達8.3吋，並將Touch ID移到機身頂端，採用A15仿生晶片，配備全新1200萬畫素前廣角鏡頭，也支援第二代Apple Pencil、5G，而讓不少果粉津津樂道的更是首度採用USB Type-C 接頭，捨棄過去的Lightening接頭，顏色共有紫色、粉色、星光色及灰色，台灣官網售價14900元。（編輯：楊智傑）