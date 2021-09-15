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是否開放餐飲業內用？侯友宜賣關子：下午對外公布

▲侯友宜今（15）日表示，疫情相對的穩定，下午會正式的對外公布，是否開放餐飲業的內用。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜今（15）日表示，疫情相對的穩定，下午會正式的對外公布，是否開放餐飲業的內用。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁新北報導

2021-09-15 11:15:34｜2021-09-15 11:15:55

板橋幼兒園的群聚案延燒到社區，新北市長侯友宜日前也為此宣布，新北從9月9日至15日期間停止餐飲業的內用，及關閉轄內所有的公有場館，至於16日是否開放也引發各界的關注；侯友宜今（15）日表示，疫情相對的穩定，下午會正式的對外公布。

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新北禁餐飲業內用的期限到今日截止，煤體也關注明日是否開放餐飲業的內用？侯友宜受訪時指出，目前到現在為止，板橋幼兒園的染疫事件相對的穩定，不過在穩定的過程中，如何把防疫做到更落實，我們等一下會再開會做討論後，今日下午會正式對外做公布。

侯友宜強調，新北疫情在穩定、往好的方向走過程中，如何兼顧經濟的發展、人民的安全新型態生活模式，將是市府開會討論的重點，也期盼大家一起在正常的生活下，落實防疫，平安健康、安居樂業的在新北市過生活；此外，板橋幼兒園的群聚案發生迄今，目前已累計32人確診。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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