iPhone 12降價也要買13？內行揭「真實理由」：不要太傻

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貼文一出，網友紛紛回應「應該直接買12更便宜，不是有降價」、「跟12差距不大，今年完全不想換機」、「如果要換也是買12吧，完全不考慮13」、「目前拿7可能買13」、「6S+再戰一年，繼續等指紋解鎖」、「13好不好，今天發表會後的股價走勢就告訴你了」。
不過，也有內行網友回文「12和13同樣128G只差1400元，就擺明要你買13啊」、「剛去官網再看一次，同樣128G，13是25900，12是24500」、「12就算降價也買不動，才差1400就有A15晶片啊」、「12自己慢慢拿，準備買13囉」、「沒升級太多自己心虛，只好降價賣，12就算降價也賣不動，A14晶片24500，A15晶片的13只要25900，誰輸誰贏很明顯了」、「原本之前有考慮7跳12，想說會降價，結果13價格意外低，就直接上13了」。
綜合網友意見，多數人認為，在以往新款iPhone發表之後，因為前一代iPhone會降價不少，對比新款價格相對優惠，因此不少人會退而求其次，換購上代iPhone，但這次iPhone 13系列相當特別，最低配從64G升格為128G，官方售價25900；而同容量的iPhone 12儘管已經下殺4000元，來到24500元，但卻與全新A15晶片的iPhone 13僅相差1400元，讓不少果粉直呼「不要傻傻的還跑去買12！要買12乾脆直上13」。（編輯：張嘉哲）