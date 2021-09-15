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iPhone 12降價也要買13？內行揭「真實理由」：不要太傻

▲iPhone13推出之後，iPhone12系列機款也跟著下修價格，但卻意外引發討論。（示意圖／取自unsplash）
▲iPhone13推出之後，iPhone12系列機款也跟著下修價格，但卻意外引發討論。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-15 12:07:32

一年一度的蘋果發表會今（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等。對此，就有網友討論「這次iPhone13是不是真的該買？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「早上起床之後去官網看了一下iPhone 13的規格，發現iPhone 13和iPhone 13 Pro差距不大，所以這次是不是買iPhone 13就好？最重要的是，還有我最喜歡的粉紅色，不知道大家的選擇會是什麼？」

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▲全新iPhone 13系列新機發表。（圖/Apple直播訊號）
貼文一出，網友紛紛回應「應該直接買12更便宜，不是有降價」、「跟12差距不大，今年完全不想換機」、「如果要換也是買12吧，完全不考慮13」、「目前拿7可能買13」、「6S+再戰一年，繼續等指紋解鎖」、「13好不好，今天發表會後的股價走勢就告訴你了」。

不過，也有內行網友回文「12和13同樣128G只差1400元，就擺明要你買13啊」、「剛去官網再看一次，同樣128G，13是25900，12是24500」、「12就算降價也買不動，才差1400就有A15晶片啊」、「12自己慢慢拿，準備買13囉」、「沒升級太多自己心虛，只好降價賣，12就算降價也賣不動，A14晶片24500，A15晶片的13只要25900，誰輸誰贏很明顯了」、「原本之前有考慮7跳12，想說會降價，結果13價格意外低，就直接上13了」。

綜合網友意見，多數人認為，在以往新款iPhone發表之後，因為前一代iPhone會降價不少，對比新款價格相對優惠，因此不少人會退而求其次，換購上代iPhone，但這次iPhone 13系列相當特別，最低配從64G升格為128G，官方售價25900；而同容量的iPhone 12儘管已經下殺4000元，來到24500元，但卻與全新A15晶片的iPhone 13僅相差1400元，讓不少果粉直呼「不要傻傻的還跑去買12！要買12乾脆直上13」。（編輯：張嘉哲）

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