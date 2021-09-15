iPhone 12降價也要買13？內行揭「真實理由」：不要太傻

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▲全新iPhone 13系列新機發表。（圖/Apple直播訊號）

12和13同樣128G只差1400元，就擺明要你買13啊

但這次iPhone 13系列相當特別，最低配從64G升格為128G，官方售價25900；而同容量的iPhone 12儘管已經下殺4000元，來到24500元，但卻與全新A15晶片的iPhone 13僅相差1400元，