iPhone13哪訂最快到手？網盤點「1門路」最神速：別搶了

iPhone全新系列詳細規格終於登場，不少民眾在熬夜觀看的蘋果（Apple）秋季發表會後，認為設計與去年12系列雷同，但仍有許多果粉看中內在系統升級，相當期待能趕緊入手iPhone 13系列。不過有網友就好奇詢問，現在想入手iPhone 13的管道不少，那麼要選擇哪個通路才能「最快到手」，話題曝光後也掀起不少討論，更有內行傳授幾個購機小祕訣。

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今年蘋果的秋季發表會一口氣公布了iPhone 13系列、iPad、iPad mini6、Apple Watch 7等新品，其中iPhone 13系列當中售價最便宜的iPhone 13 Mini 128GB版本只要2萬2900元即可入手；而iPhone 13 128GB則是2萬5900元起、iPhone 13 Pro 128GB 3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max 3萬6900元起，預計在本周五（9月17日）晚間8點起預購，24日正式發售，

▲儘管iPhone13外型設計上與12系列相似，內在強大功能仍讓不少果粉想入手。（圖／翻攝自Apple官網）

不少果粉引頸期盼拿到新機同時，也有鄉民好奇這年頭想購入新機的方式有好幾種，那麼究竟該從官方網站上預購還是到直營店購買，或是到各大電信、手機行選購會比較快呢？話題在PTT曝光後也引發不少討論，其中多數鄉民仍推薦直接在

蘋果官網

購買，不僅方便快速又免去到實體直營店或電信行跟其他顧客搶的情況，「絕對官網，現在沒人綁機了」、「官網買+1，綁約不但慢，而且電信商還會硬塞你用不到的一堆服務」。

此外，有內行也傳授想到直營店取貨的秘訣「印象中直營店在發售後前幾天都只會開放給官網取貨，要過一陣子才會有現貨。可以每天刷官網碰運氣看有沒有現場取貨（蘋果直營店）的庫存」，至於蘋果官網的實際出貨速度，有過來人也分享了自己的經驗「實際到貨時間會比預計的快幾天」、「官網下單直營取貨應該是最快的，庫存有貨的話」。（編輯：楊智傑）