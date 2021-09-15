下半年想換工作？憑直覺選一張圖片　看你「該不該離職」

現在就離職，還是等領年終後再離職？換工作的決定應該要從何開始評估，是產業的前景，還是公司的薪資？塔羅牌艾菲爾老師就分享了一項測驗，請放鬆心情，憑直覺從下列四張牌中選出一張，就能知道下半年該換工作嗎？記得請身邊有需要的朋友一起測測！





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▲憑直覺選一張圖片，看你「該不該離職」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）

× ▲憑直覺選一張圖片，看你「該不該離職」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師 微信官方帳號）

A、鎧甲武士

B、幸運輪盤





C、飛天神棍





D、船遊大海





-選好看答案-





A、鎧甲武士





想換工作的人選到這張牌，表示你已經一身戎裝，做好萬全準備，是發展自我的大好時刻，你可以勝任許多變化的事，無論是在原有的工作崗位、還是在新的環境中，你都能大展身手，秀出一番亮眼的成績。而對於下半年想要換工作的你，也能夠得到貴人的幫助，找到一個適合自己的工作，並會得到領導的重用，整體來說是好運滿滿。





B、幸運輪盤





近期想換工作的人，你儘管放手一搏吧。在事業方面你將會迎來轉運的時刻，身旁也會出現很多熱心想要幫助你的人，此時你也會把重心放在自己的身上，你不想要在屈居人後、任人擺佈。因此想要換工作的人，可以把握這個年末時刻轉換新的跑道，你會被更多的人看見，並有機會在今年底前找到願意賞識你的伯樂，給你好的薪資條件和職位，讓你在職場上用力揮灑出自己的一片舞台。





C、飛天神棍





想換工作的人，這時對你來說，將會是一個無法下決定的時刻，一方面是選擇太多，令你眼花撩亂；另一方面是你的自信不足、勇氣不夠，這場職場王位爭奪戰，誰贏誰輸，你未必會有勝出的機會。再加上職場中的生態瞬息萬變，你必須無時無刻評估自己的優勢與劣勢，即使要換工作也是如此，除非你有十足的把握了，不然千萬不要輕舉妄動，以免判斷錯誤馬前失蹄。





D、船遊大海





想換工作的人，可能還需要再觀望一下。因為此時對你來說，將會是一個孤獨無援的階段，在職場中你擔心自己的才華與實力，會被忽視或是埋沒，你內心的光與熱默默的閃爍著，就好像是天空中的星光，必須藉助他人的幫助才能有所表現，因此想要在工作領域中更上一層樓將是困難重重。想要跳槽轉職一樣也是充滿著危機，試想一下在只有星光的夜晚攻城掠地，你有把握安全的抵達目的地嗎？還是留在原來的工作環境中吧。（編輯：郭佩蓉）





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