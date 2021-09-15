視障女到餐廳慶生！收到「1驚喜」瞬間暖哭：從未發生過
生日一年只過一次，多數人都會選擇吃一頓好料的，而有些店家知道後，還會貼心地送上祝福。對此，就有視障網友分享，她和朋友到餐廳慶生，沒想到員工竟準備一個驚喜，讓她感到開心又感動，也忍不住說「這真是太瘋狂了，我從未遇過」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-15 18:46:49
綜合外媒報導，英國一位視障網友媞帕（Natalie Te Paa）在《TikTok》表示，她日前和好友莎拉到餐廳慶生，莎拉也告知餐廳當天是她的生日，沒想到對方竟在用完餐後，貼心地送上用巧克力寫成的點字「生日快樂」。
從影片可以看到，服務生端上用巧克力寫成的點字「生日快樂」，接著莎拉握者媞帕的手，帶著她摸向點字。這時她才知道餐廳的用心，瞬間露出笑容，驚訝地說「我的老天，你在開玩笑嗎？這太瘋狂了。我的腦子一片空白，以前從未發生過這樣的事情，實在非常感謝」。
媞帕受訪時指出，過去慶生都是吃甜點，或唱生日快樂歌，她第一次遇到這種祝福方式，且這完全是餐廳經裡和員工的主意，他們甚至特別去查盲文，並確保巧克力夠冰，在觸摸時才不會融化，這讓她感到震驚又感動。
餐廳總經理蓋路奇歐透露，他們通常使用融化的巧克力在盤子上寫字，這是第一次製作點字款生日祝福，而對於媞帕的影片在網路上爆紅，他不敢相信地說「我沒想到小小的行為會引起這麼大的關注，因為讓客人開心是最基本的事」。（編輯：許智超）