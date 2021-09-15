幼兒園群聚再爆負責人確診？當地里長批：衛生局不理不睬

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據了解，這例PCR陽性個案疑為幼兒園的負責人，5日被匡列居家隔離，13日解除隔離返家，卻在今日出現喉嚨不舒服等症狀，前往亞東醫院就醫時採檢時確診；亞東醫院今晚指出，相關的疫情資訊，一切以衛生局的發布為主。
幼兒園所在的里民質疑，為何園長同住的家人沒有被擴大匡列、隔離？僅自主健康管理，加上同使用相同的樓梯，雖然里長有加強清消，但附近的住戶仍人心惶惶；新北市議員何博文建議，市府應務實擴大匡列，並落實隔離，否則所有市民的努力都如同虛設，讓市民活在恐懼之中。
當地的里長抱怨，里民對匡列的範圍，及隔離的對象與天數存有疑慮外，致電跟衛生局求證時也都不理不睬；另對於新北市政府在防疫作為的差別的待遇，也頗有微詞，為什麼社區大樓的住戶有人染疫，就可優先安排專案來打疫苗，一般舊公寓的住戶就沒有？里民也盼能以專案的方式來接種疫苗。
立委羅致政認為，雖幼兒園的園長屬於第二圈的對象，而以往被列為第二圈居家隔離的民眾僅需9天，因此園長是從9月5日起居家隔離至9月13日；但面對刁鑽的Delta變種病毒，應該更小心謹慎的因應，中央是否該針對這樣（第二圈居家隔離天數）的制度來加以調整、檢討？
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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