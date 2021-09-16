iPhone13輸了！果粉堅持喊不換　「真實理由」曝：聰明人

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▲Apple（15）日公布新款iPhone 13系列，共有iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro以及iPhone 13 Pro Max等四款新機，搭載全新A15仿生晶片。（圖／翻攝自Apple直播訊號）

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