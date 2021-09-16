iPhone13輸了！果粉堅持喊不換 「真實理由」曝：聰明人
一年一度的蘋果發表會（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等，不過在發表會結束之後，好壞聲浪皆有，就有網友討論「有沒有人跟我一樣這次不會買單的？」貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 08:01:35
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「看完整個蘋果發表會直播的心得....就是買相機送手機，我還是繼續乖乖用我的iPhone 12 Pro Max好了，換機的慾望都沒有了，有沒有人跟我一樣不會換這次iPhone 13的？」
貼文一出，網友紛紛回應「真的是買相機送手機....到底誰要用手機拍電影」、「更新相機功能真的是最沒用的...前幾代的相機都很夠一般人用了」、「我也是12 Pro Max，日常功能根本跟i13沒差別」、「不會換+1沒要用到相機根本不用換」、「除了電量跟相機，真的毫無慾望可換」、「天峰藍蠻好看，但也還是不夠吸引人」。
而也有不少網友跳出表示「iPhone6繼續服役中，根本不需要什麼相機功能，換電池再戰一年才是聰明人」、「iPhone 6現役中，打算用到手機掛掉再換」、「除非我i6中途壞掉，不然就是換電池再戰一年，就看你i14表現」、「真的想要指紋辨識跟全螢幕，iPhone13到現在都還沒有，i6只能繼續用了」、「不追求很多用不到的功能的話，真的完全不用換」。（編輯：張嘉哲）