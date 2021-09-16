一堆人可念醫學系卻不選？他揭「暗黑原因」　過來人認了

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貼文一出，卻有眼尖相關醫科的網友發現「痾...是公費生」、「公費生現在新制更嚴格，要綁整整十年，而且只能選大科還要到偏鄉服務，我真的承受不了，幸好我有自費醫牙，不然我絕對填二類的電機跟資工」、「（）內的字才是重點....」、「公費生十年約...等到自由都中年了」、「醫學系是神啦，公費醫就不一定了....」。
事實上，之所以有不少人聚焦於「醫學系公費生」這件事在於，不僅要綁約10年，政府指派你去哪裡，無論是偏鄉、山區、離島都得要去，選科別沒自由，經常只能接下相對工時最長、最累的科別，萬一選到自己不喜歡的科別，畢業之後還要打掉重考醫學系，堪稱是不太可能，且若是想要不受限於政府的指派，恢復自由之身則還要賠錢，還會遭到吊銷醫師執照。
針對此事，畢業於台大醫學系的醫師蒼藍鴿就曾拍影片表示「自由是人生最重要的一項指標，今天你一但選擇公費醫學系這條路，等同於是葬送掉你一生十幾年的人生，完全聽命於政府，不論他要你做什麼、薪水要給你多少，都是他能主宰的，對於長輩常說公費醫學系很不錯，以後會開開診所那類，那已經是舊制的公費，新制公費完全是截然不同」。
而也有正讀公費醫學系的同學出面表示「基本上大家說的都沒錯，推推，不過公費醫師知識技能也不見得比自費的還要差，只是自己一定要比自費生還要更積極上進，真的想走公費醫學系，有確定想清楚的話再簽下去，不要只是為了選好聽的科系就選擇公費醫」、「當初也剩下公費醫，但放棄了，不想人生被綁著」、「當初公費醫跳過+1考慮蠻久的，想想還是去念二類電機實在」。（編輯：張嘉哲）