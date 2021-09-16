COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

一堆人可念醫學系卻不選？他揭「暗黑原因」　過來人認了

▲在台灣，不少人都希望自己優異的成績能擠進醫學相關學系，替未來好鋪路。（示意圖／取自《Unsplash》）
▲在台灣，不少人都希望自己優異的成績能擠進醫學相關學系，替未來好鋪路。（示意圖／取自《Unsplash》）

編輯中心/綜合報導

2021-09-16 10:05:56

念大學時，選擇科系相當重要，對未來出社會的規劃有莫大的影響，而在台灣，不少人都希望自己優異的成績能擠進醫學相關學系，替未來好鋪路。不過，近日就有網友討論某間學校的醫學系分數頗高，結果意外釣出背後辛酸，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「Dcard」貼文指出「我最近發現一個有趣的問題，就是有一間學校科系分數普遍落在180分到430分之間，但是他們也有醫學系，分數要快500分，當一個科系的平均分數比其他同校科系高出50到60分的時候，讀起來是什麼感覺？」只見貼出的榜單成績上，該間學校的醫學系（公費生）分數高達497.3分，對比其他科系看起來，分數確實落差非常大。

貼文一出，卻有眼尖相關醫科的網友發現「痾...是公費生」、「公費生現在新制更嚴格，要綁整整十年，而且只能選大科還要到偏鄉服務，我真的承受不了，幸好我有自費醫牙，不然我絕對填二類的電機跟資工」、「（）內的字才是重點....」、「公費生十年約...等到自由都中年了」、「醫學系是神啦，公費醫就不一定了....」。

▲新冠肺炎本土案例激增，雙北進入三級防疫警戒，不少北漂大學生表示要趕緊回到「南部家鄉」避難，引發討論。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲網友熱議公費醫學系，表示現在制度和以前大不相同，若要選擇必須謹慎考慮。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
事實上，之所以有不少人聚焦於「醫學系公費生」這件事在於，不僅要綁約10年，政府指派你去哪裡，無論是偏鄉、山區、離島都得要去，選科別沒自由，經常只能接下相對工時最長、最累的科別，萬一選到自己不喜歡的科別，畢業之後還要打掉重考醫學系，堪稱是不太可能，且若是想要不受限於政府的指派，恢復自由之身則還要賠錢，還會遭到吊銷醫師執照。

針對此事，畢業於台大醫學系的醫師蒼藍鴿就曾拍影片表示「自由是人生最重要的一項指標，今天你一但選擇公費醫學系這條路，等同於是葬送掉你一生十幾年的人生，完全聽命於政府，不論他要你做什麼、薪水要給你多少，都是他能主宰的，對於長輩常說公費醫學系很不錯，以後會開開診所那類，那已經是舊制的公費，新制公費完全是截然不同」。

而也有正讀公費醫學系的同學出面表示「基本上大家說的都沒錯，推推，不過公費醫師知識技能也不見得比自費的還要差，只是自己一定要比自費生還要更積極上進，真的想走公費醫學系，有確定想清楚的話再簽下去，不要只是為了選好聽的科系就選擇公費醫」、「當初也剩下公費醫，但放棄了，不想人生被綁著」、「當初公費醫跳過+1考慮蠻久的，想想還是去念二類電機實在」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀