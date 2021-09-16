iPhone哪一代最成功？果迷喊「它」不捨換：國三用到大一
一年一度的蘋果發表會15日登場，蘋果發表多樣新品，其中備受各界矚目的iPhone 13一出，立刻在網上掀起果粉熱議。對此，一名網友在PTT「iOS」看板提到，看完新品發表會的iPhone 13，不禁懷念起當年的iPhone 6，是最喜歡的一代iPhone，不禁好奇詢問大家認為iPhone中的神機是哪一支？貼文曝光引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 10:57:04
原PO表示，看了今年iPhone 13發表會後，心中不禁懷念起當年的iPhone 6，不論是重量或電池續航力都令人滿意，好奇詢問廣大鄉民「iPhone 6是不是史上最成功手機？」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「4才是劃時代的產品」、「不是，4代才是」、「你把3310放在哪」、「一代美機iPhone 4S」、「5S比較讚」。
不過，大多果迷認為「一代神機是iPhone 6S」、「6S才是」、「i6S才是神機，記憶體2G耶」、「6S準備更新iOS 15了，6早就不能更新」、「6S+才是真的神，從國三用到大一」、「6S才是長壽」、「6S我這輩子用最久的手機」。（編輯：賴詠璿）