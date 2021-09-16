冷氣開太久讓房間變悶怎辦？網一面倒推1解法：長知識
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，但有時候冷氣吹太久，房間空氣不流通又悶，實在令民眾十分苦惱。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「冷氣開太久房間變悶怎辦？」沒想到卻引起網友一面倒的力推1個解決辦法，直言「感覺好棒」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 10:57:06｜2021-09-16 11:13:11
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「冷氣機為何不作更多功能合一的機型呢？」的文章表示，「住市區房價貴，如果可以少買除溼機，至少家裡比較不占空間，所以就想冷氣機為何不作更多的功能呢？當然這一定比較貴，另外冷氣如果也可以把外面的空氣過濾後，抽到屋內就更好了，好想買這種多功能合一的冷氣機」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛一面倒的推出一個解決辦法，就是安裝「全熱交換機」，「早就有這種產品了，叫做全熱交換機」、「長知識，全熱交換機感覺好棒」、「房子要搞全熱交換機，新屋裝潢前就要安排做了。後面做就太晚了，全熱交換那是個大工程」。
實際上，冷氣只有內循環，沒有外排氣。因此，需要配合全熱交換器，能夠為室內引進戶外新鮮空氣，排出室內汙濁與有毒的揮發性物質，以達改善室內空氣品質效果。同時，全熱交換器將兩股氣流進行能源交換，使引入室外新鮮空氣更接近原有空調狀態下的室內空氣條件，降低引進室外空氣造成空調設備的負擔而達到節能省電的目的。（編輯：王柏文）