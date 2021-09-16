iPhone邊框驚見「神祕區域」！內行秒懂真相：美國的才有
一年一度的蘋果發表會15日登場，蘋果發表多樣新品，其中備受各界矚目的iPhone 13一出，立刻在網上掀起果粉熱議。不過，一名網友在《Dcard》表示，他看了網路上的照片發現，iPhone的邊框有個「神祕區域」，不禁好奇用意為何，貼文曝光引發熱議，有內行網友出面解答，並稱「美國的才有」。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 12:01:22
原PO表示，蘋果新品發表會後，他看了網路上的iPhone照片發現，邊框的電源鍵底下竟有個霧霧的「神祕區域」，不禁困惑地說「有人也好奇這到底是做什麼用的嗎？不是sim卡槽，是右邊的邊框的凹槽」。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛逗趣猜測「側邊指紋辨識模組？」「吸apple pencil吧」、「5G天線？」「這是12？我的12右邊沒有這種東西阿」；有專業網友立刻指出「是mmWave，台灣用的是sub6通信協定，mm是美國用的」、「只有美國機型有這個東西，台灣的機型都沒有」、「上一代12pro max就有了」。
事實上，位在iPhone邊框電源鍵底下有「神祕區域」是支援5G毫米波（5G mmWave）的版本，但目前iPhone 13在mmWave上依然和 iPhone 12相同，僅限於美國市場。（編輯：賴詠璿）