用過iPhone真的回不去？他一席話揭開真相：牽一髮動全身
一年一度的蘋果發表會於（15）日凌晨登場，蘋果除了發表多樣新品以外，各界最備受矚目的iPhone 13，也一口氣推出全新四款，包括iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max等。因此有網友在網路上表示疑惑「用過iPhone是不是真的回不去其他手機？」沒想到就有網友一席話揭開真相，直言「很容易牽一髮動全身」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-16 14:59:11
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「用過iPhone真的會回不去嗎？」的文章表示，「今天同事大哥在跟別人聊天，說之前用安桌機看股票當機賠很多，氣到換iPhone12，結果就回不去了，還說藍牙耳機媲美百萬音響，iPhone真的那麼神嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「安卓最煩的是下方功能鍵，要腦子記住哪顆鍵幹嘛的，而且每換一隻還要再長的不太一樣，舊蘋果一顆鍵新蘋果沒有，適合不想用腦的『直覺使用』，喔對了我公司手機用安卓，我大概有一年的時間一直找不到，不在桌面快捷的APP要從哪叫出來...」、「感覺是炫耀成分大一些」、「我個人使用經驗是在安卓找不到不雷的品牌，所以才跳iPhone」、「安卓跳iPhone，iPhone耐用多了」。
甚至更有人用一席話揭開了「用過iPhone回不去其他手機」的真相，「因為你在iPhone上買的軟體、系統如果跳槽要全部重買，資料都綁apple pay付款，跳槽到安卓重綁很麻煩的，每次我想跳槽，後來多想三分鐘，我的筆記、電視盒、手機、平板全是apple，換了牽一髮動全身，想想還是算了。Apple的好處就是它家的東西很耐操，而且可以一直免費升系統，只要它有支援，不換也可以用很久」。（編輯：王柏文）