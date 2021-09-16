桃勤347人採檢陰性　鄭文燦 : 機場人員要完成第二劑疫苗

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鄭文燦指出，桃勤確診女員工主要工作負責機艙清消，因公司定期快篩，近期篩檢陽性確診，CT值14，主要足跡多在雙北，目前還在調查感染源，市府第一時間擴大疫調及擴大匡列396人，其中347人包括其同居男友採檢都是陰性，另外還有49人採檢中。
鄭文燦提到，機場工作人員總數約4萬2千人，目前尚有2成，約8千多人還沒打第二劑疫苗，由於機場工作人員有CIQS、機組員、第一線風險人員、防疫車隊及貨運站共5大類，他很早以前就要求很早以前就要求指揮中心必須要完成機場人員疫苗覆蓋率100%的目標，經昨日協調，指揮中心允諾將於9月18日配賦疫苗給機場，市府會動員醫療團隊協助進行8000人第二劑疫苗接種，務必使機場人員的保護力可以提高。
另外，鄭文燦說，他也向指揮官陳時中建議，雖然目前旅客入境動線有做防疫檢討，但是空側地勤作業，包括貨運站、4個貨運站防疫動線也應該做一次國境的防疫動線專案檢討，近期內應該就會完成。
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