工程師男友太忙！她揭「5現實層面」喊痛苦：真的蠻煎熬

許多情侶交往初期甜蜜，不過相愛容易相處難，會因為工作關係、生活習慣等問題漸漸產生爭執與不滿。對此，就有一名女網友表示男友是工程師，但因為工作忙，讓極度需要陪伴的她感到很痛苦，貼文一出，掀起熱議。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「工程師的女友」為題發文，表示要當工程師的女友，絕對要獨立，不然只有痛苦，因為他們真的超「忙」；雖然剛開始談戀愛時可能還會擠出時間陪伴，但久了若不體諒對方，反而會變爆炸的壓力鍋。





原PO提到，很多人會說工程師「上班環境單純、老實、薪資高」，但渣的仍然渣；且說老實不如說務實，因為大部分真的與浪漫沾不上邊，可是會給很實際照顧的愛；至於薪資部分，並非所有工程師薪資都很高，但通常工作壓力都很爆炸。





▲原PO男友是工程師，工作很忙，讓需要人陪伴的她感到很煎熬與痛苦。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

原PO覺得當工程師的女友都蠻偉大的，因為自己是極度需要陪伴的人，所以對她來說，這些過程更多是忍跟痛苦。雖然知道要體諒，但始終容易被情緒帶走，因此她也希望所有工程師男友，能珍惜願意陪在自己身邊的另一半，「特別是不太獨立的，真的蠻煎熬的，希望大家都不要把愛視為理所當然，互相珍惜才是長遠之道」。





貼文一出，掀起熱議，「推推，也適用於醫師的女友」、「職軍女友或老婆也是啊！要很獨立！」、「要哭了，男友是準工程師，從他念研究所就開始練習那種孤獨感，但還是不能習慣」；但也有網友認為，「自己找事做啊！」、「有這麼誇張嗎」、「我覺得首先你要有自己的生活」。（編輯：郭佩蓉）



