COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／人人都能成為漫威英雄！低成本Cosplay「尚氣」

▲要如何才能還原漫威英雄「尚氣」的角色呢？（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）
▲要如何才能還原漫威英雄「尚氣」的角色呢？（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）

影像中心/綜合報導

2021-09-17 12:00:00

漫威電影《尚氣與十環傳奇》改編自漫畫，由多位知名華人演員演出，片中有大量的中文台詞，顯現這部電影努力呈現華人文化的決心，而成績也因此獲得了世界票房的肯定，受到關注。Youtube頻道「AllenFilmVFX艾倫 」這次就要來教大家，如何用身邊僅有的資源，Cosplay扮演主角「尚氣」，一圓英雄夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲在全家人的協助下，尚氣的服裝正式完成。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）▲

角色扮演中最重要的第一點絕對是服裝，影片中可以看到，艾倫到家中附近的文具店採購了幾張黑紅的色紙，加上相當巧妙的裁剪功夫，以及簡單的紋路著色，就算是已經完成了事前準備工作，可以開始拍攝、扮演。

▲
▲經過電腦後製特效後，衣服幾乎變的一模一樣。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）

站在攝影去除背景用的綠幕前，艾倫擺好自己認為最滿意的姿勢，接著就是最重要的步驟「後製剪接」；只見在他一波神奇的操作「圖層」、「變形」、「修飾」、「套版」等等步驟處理之下，一個頂著自己面孔的超級英雄，就此誕生。




最後的成品中，可以看到艾倫扮成的尚氣站在大佛的頭上，背後漫山雲朵與磚瓦屋頂，小指一動，代表性的十環瞬間飛起，環繞在他身旁，氣勢磅礡非凡，劃過鏡頭的鳥群更是將氣氛烘托到極點，扮演的還原度可以說是相當高。（文字編輯：沈傳恩）

▲
▲最後的成品氣勢磅礡，相當成功。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）

▶感謝授權：AllenFilmVFX艾倫
原始影片：https://youtu.be/V5ZHTYC0IJU

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀