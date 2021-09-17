影／人人都能成為漫威英雄！低成本Cosplay「尚氣」

漫威電影《

》改編自漫畫，由多位知名華人演員演出，片中有大量的中文台詞，顯現這部電影努力呈現華人文化的決心，而成績也因此獲得了世界票房的肯定，受到關注。Youtube頻道「

」這次就要來教大家，如何用身邊僅有的資源，Cosplay扮演主角「尚氣」，一圓英雄夢。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在全家人的協助下，尚氣的服裝正式完成。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）▲

× ▲在全家人的協助下，尚氣的服裝正式完成。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）▲

角色扮演中最重要的第一點絕對是服裝，影片中可以看到，

▲經過電腦後製特效後，衣服幾乎變的一模一樣。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）

× ▲經過電腦後製特效後，衣服幾乎變的一模一樣。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）

▲最後的成品氣勢磅礡，相當成功。（圖／AllenFilmVFX艾倫 授權）