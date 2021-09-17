影／人人都能成為漫威英雄！低成本Cosplay「尚氣」
漫威電影《尚氣與十環傳奇》改編自漫畫，由多位知名華人演員演出，片中有大量的中文台詞，顯現這部電影努力呈現華人文化的決心，而成績也因此獲得了世界票房的肯定，受到關注。Youtube頻道「AllenFilmVFX艾倫 」這次就要來教大家，如何用身邊僅有的資源，Cosplay扮演主角「尚氣」，一圓英雄夢。
影像中心/綜合報導
2021-09-17 12:00:00
角色扮演中最重要的第一點絕對是服裝，影片中可以看到，艾倫到家中附近的文具店採購了幾張黑紅的色紙，加上相當巧妙的裁剪功夫，以及簡單的紋路著色，就算是已經完成了事前準備工作，可以開始拍攝、扮演。
站在攝影去除背景用的綠幕前，艾倫擺好自己認為最滿意的姿勢，接著就是最重要的步驟「後製剪接」；只見在他一波神奇的操作「圖層」、「變形」、「修飾」、「套版」等等步驟處理之下，一個頂著自己面孔的超級英雄，就此誕生。
最後的成品中，可以看到艾倫扮成的尚氣站在大佛的頭上，背後漫山雲朵與磚瓦屋頂，小指一動，代表性的十環瞬間飛起，環繞在他身旁，氣勢磅礡非凡，劃過鏡頭的鳥群更是將氣氛烘托到極點，扮演的還原度可以說是相當高。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：AllenFilmVFX艾倫
原始影片：https://youtu.be/V5ZHTYC0IJU