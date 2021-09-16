飯店官網價錢比訂房網貴！他愣：誰想買　內行秒揭2優勢

不少人出門旅遊或工作時，會選擇到民宿、摩鐵、飯店等地住宿，而出門在外想投宿勢必得先上網查過相關評價、價格才能住的安心，不過日前就有網友發現，明明是同一個房型，在飯店的官方網站上看到的價錢卻和訂房網上看到的價錢差了不少，這就讓他納悶這樣飯店要怎麼獲取利潤，文章曝光後也掀起不少網友討論。

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因為疫情影響國外旅遊大幅降低，不少國人紛紛轉往國內旅遊，日前一名網友正準備要向飯店訂房時，在搜尋房價資料發現，自己如果從官方網站上訂房或是直接打電話向客服詢問，住宿一晚都是3400元，然而透過訂房網和信用卡消費，不僅房型本身就只要3200元左右，加上現金回饋等等更是將價錢壓到3100元。

▲出門旅遊或出差想住在飯店休息勢必會先上網做好功課，仔細比價。（示意圖／翻攝自Pixabay）

這就讓他好奇表示，如果飯店官方網站上比訂房網還要貴，而且還得讓訂房網抽成，消費者不是都會選擇價錢較便宜的訂房網上購買，他以美食外送舉例「訂房網不就是給懶人圖個方便，就像外送一定賣比店裡貴一樣，所以上訂房網應該只是求曝光才對啊，然後引導消費者去官網訂便宜的，這樣賺得才多」、「既然這樣誰會去官網訂？那官網幹嘛不賣個$3000之類的？」。

文章曝光後也引發不少網友討論，其中就有內行透露其實這就和電影票類似，「不同通路、不同訂價」、「因為訂房網一年會簽個幾百間房來賣」、「訂房網一次性代理幾百家飯店，訂房人員成本也可以分攤」、「量大便宜且飯店可以確保自己平日的客房出租率」，另外也有知情人解釋

對於長期客或是會員來說，直接到飯店訂房還是比較划算，也能享受更全面的服務

，從哪個通路訂房全端看消費者的意願和預算考量「價格都是訂房網站自己殺的，所以現在很多有會員制的飯店，都會要求如果不在官網定，就不能享有會員禮遇跟集點」、「大型連鎖飯店在官網訂房才能累積積分以及享受會員待遇，第三方網站不行」。（編輯：楊智傑）