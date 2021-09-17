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男一開便當「配菜格全相同」！行家秒嚇壞：老闆虧大了

▲有網友買了便當後打開全是相同的配菜，不少老饕一看就震驚直呼「老闆虧大了！」（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有網友買了便當後打開全是相同的配菜，不少老饕一看就震驚直呼「老闆虧大了！」（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-17 11:28:32

現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛。不過，就有一名網友表示，自己買了便當後打開全是相同的配菜，老饕們一看卻震驚直呼「老闆虧大了！」

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己到某間便當店，立馬向店家喊話「我要5顆蛋！」隨後他亦貼出照片證明，只見畫面中不僅配菜3格都是滷蛋，就連白飯上也有2顆，「我喜歡副菜都一樣不行喔！誰能比我牛⋯早餐只有50元的蛋蛋便當」。

▲網友一次點了5顆滷蛋。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
▲網友一次點了5顆滷蛋。（圖／翻攝爆廢公社二館臉書）
貼文一曝光，瞬間引來許多網友震驚留言，「蛋蛋的哀傷…」、「阿姨害怕極了」、「我怎麼覺得那阿姨有點可憐」、「阿姨覺得你奇葩」、「右下角的蛋都笑了！」、「這便當50也太便宜了」、「我懂你，蛋是真愛，這個便當500分」。

但也有行家指出老闆虧大了，直言「老闆虧本了…一顆蛋10塊*5=50，白飯10塊，你花50塊買到價值60的便當了」、「這阿姨真好欸，給你五顆蛋，我上次買便當想選荷包蛋跟滷蛋，阿姨說不行！蛋一顆就10元了，妳只能選一種，其他選菜」、「阿姨對你真好，一個滷蛋10元！五顆50元，阿姨還請你吃白飯」、「那蛋的價格就快超過50了」。（編輯：陳雅雲）

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