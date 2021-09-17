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北科附工今復課　尚有57位師生須線上教學7日

▲北科附工今天復課，桃園市長鄭文燦到校了解復課情形，並透過視訊跟學生打招呼。（圖／桃園市政府提供）
▲北科附工今天復課，桃園市長鄭文燦到校了解復課情形，並透過視訊跟學生打招呼。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-09-17 11:40:29

長榮機師就讀於北科附工的兒子確診，全校經過14天停課後，今（17）日復課，桃園市長鄭文燦一早前往學校迎接孩子們回校上課，鄭文燦表示，北科附工全校近3千位師生經過多次採檢或居隔措施，PCR檢驗結果都是陰性，今日學生們回校復課，他特別來給學校打氣加油，目前還有57位師生配合解隔後的自主健康管理，另進行7天的線上教學後再分別復課。

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長榮機師爆發2+1確診事件後，其中一名機師傳染給就讀北科附工的兒子也確診，鄭文燦上午7時許前往北科附工了解學生復課情形時表示，校方3日決定全校停課，當日完成2656位師生採檢，另有220位師生送集中檢疫所進行居家隔離，經過2至4次的採檢PCR結果都是陰性，因此決定今日復課，不過還有2班約57位師生必須進行7天線上教學，9月22日或23日再分別復課。


鄭文燦表示，停課期間校方進行線上教學，昨日也完成學校環境清消，希望今日學生及老師都可以安心回到學校上課，「畢竟9月1日開學，9月3日就停課了，對於師生來說都是特別難忘的經驗。」


鄭文燦提到，北科附工學生確診事件發生後，市府採取即時疫調、即時匡列、即時採檢、即時隔離的政策，在不到24小時之內就完成了居隔跟採檢。另外，長榮航空部分也同時完成200多位機組員、家人的居家隔離，1500位機組員的採檢也都是沒有擴散，沒有新增確診的案例。


至於後續是否會持續採檢，鄭文燦說，依照CDC專家會議評估，有症狀就會再採檢，目前長榮航空機師2+1確診事件沒有任何新增個案，市府開放民眾自主採檢也有超過4000多位民眾來採檢，沒有任何一個PCR的陽性個案。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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