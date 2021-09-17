獲配的莫德納疫苗夠嗎？侯友宜：會再跟中央協調

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於板橋群聚案的幼兒園負責人基因定序是否出來了？有沒有確定是Delta變種疫苗？病毒傳染到第2圈，也引發附近民眾的恐慌，附近的社區會不會用跟板橋社區的專案一樣來處理？侯友宜強調，幼兒園的負責人，第一個時間被匡列是第2圈的接觸，按中央的規定，第2圈接觸隔離的時間來做2次採檢，採檢完後要做自主健康管理。
侯友宜指出，幼兒園負責人剛好採檢完，也隔離結束回到家裡自主健康，在自主健康2天後陰轉陽，不過他因為身體不便都待在家裡，他的接觸者就是家人，家人全部採陰，目前都還在疫調、匡列中，且已經完整的做好掌握，希望能夠有效的控制好疫情、不要擴散，會持續的觀察跟監測；至於附近的社區是否能專案打疫苗，侯友宜並無回應。
針對板橋區洗腎患者染液的個案，是不是跟幼兒園群聚案有關係？侯友宜說，洗腎患者他的CT值已經是38，研判那是一個舊案，包括他家人及長期的接觸者採檢後都是陰性，所以已經不具傳染力了，這個部分其實也能夠掌握當中，所以請市民朋友大家安心。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。