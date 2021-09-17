拿iPhone加裝「1配件」！過來人真心勸退：花錢買教訓
近年來路上人手一支智慧型手機的情景見怪不怪，隨著現代手機發展迅速，周邊產品和配件也越來越創新。不過，就有網友分享拿到一支新iPhone時，選擇加裝了鏡頭貼，結果卻讓他崩潰表示「真心勸退！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-17 13:32:57
原PO於Dcard上發文，表示自己在拿iPhone 7時鏡頭被刮爛，導致他改換iPhone 12 Pro Max時選擇加裝鏡頭貼，但他不滿直呼「發現才裝3個多月，鏡頭貼就各種裂痕！」他解釋，自身並沒有常摔到機體，但至今為止已經弄壞兩次鏡頭貼，「總之我不會再浪費這種錢買鏡頭貼了，過來人真心勸退」。
貼文一曝光，就引來不少人認同留言，「聰明的才不貼什麼鏡頭貼。鏡頭本來就耐刮了，貼一貼拍照更糟一堆光影，還賣那麼貴」、「就是花錢學教訓，要懂得聽話」、「直接買好一點的手機殼就好了啦！！！我從買了11到現在基本都是裸機，摔了只是手機邊角有坑」、「我用過一片式的，拍照開閃光燈真的會影響…後來我就把它扔了」、「一堆人在裝鏡頭貼，我都覺得好醜，而且又浪費錢」。
不過，亦有網友提出不同看法，直言「你有沒有想過…有沒有可能是保護殼的問題…沒貼過用了9年三支鏡頭沒刮過」、「我11pro在一般賣手機配件的店一顆20元用到現在只有一顆裂掉，但不影響拍照」、「我貼快兩年都很完整耶！手機也被小孩不知道摔了幾次了」，認為好用與否還是和持有者的使用習慣有關係。（編輯：陳雅雲）