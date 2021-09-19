影／花10幾萬做近視雷射手術是否值得？她拍片分享心得
現代科技發達，各種不同的3C產品層出不窮，但由於工作與休閒娛樂時，不少人都需要用到電腦、手機等傷眼睛的東西，造成現代全世界近視年齡不斷下降，雷射眼睛治療近視的手術也就此誕生。Youtube頻道「都市放山雞」這次就要來和大家分享，自己花了大錢做的雷射手術，到底過程是怎樣？術後感想又如何呢？
影像中心/綜合報導
2021-09-19 18:00:00
影片一開始，就可以看到她相當緊張地在等待手術進行，三小時過後，疼痛感開始漸漸消散，而她也得在每天晚上睡前，將護目鏡黏貼在眼睛上，來防止無意識的搓揉，甚至還必須把瀏海持續揚起，避免扎到眼睛造成過度不適，相當謹慎。
在持續回診、小心保護後的第七天，她終於恢復正常重見光明，她表示，其實每個人在手術之前都應該要審慎評估，即便現代雷射眼睛的成功率非常高，但是有些眼疾是不能夠進行手術的，且推薦大家在事前要做好功課，找好的醫生、技術、診所，才能讓自己錢花得安心。
影片最後她也分析，自己做雷射近視手術的划算程度。由於重度近視緣故，每年原本要花在眼睛上的花費大約要8千5百元，因此只要13年好好保護眼睛，這個10萬就可以回本，認為非常值得，而她也對這次的選擇相當滿意。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：都市放山雞
原始影片：https://youtu.be/aa9FJSln_ns