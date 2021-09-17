中秋連假後執行BNT校園專案 侯友宜叮嚀學生：不熬夜
新北市17萬的國、高中職學生，中秋連假後施打BNT的疫苗；新北市長侯友宜今（17）日叮嚀學生與師長，「少奔波，睡眠充足不熬夜」、「不空腹，多喝水，放輕鬆」、「有狀況立即回報師長」、「老師每節課定時關心」及「體育課2周內改靜態課程」。
記者陳志仁／新北報導
2021-09-17 16:41:05｜2021-09-17 16:44:07
侯友宜提醒，學生接種BNT疫苗後，也請家長及老師關心學生的身體狀況，如果出現「連續發燒超過48小時」、「嚴重過敏的反應，包括呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹」、「胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良」等不良的反應，務必立即儘速的就醫。
至於莫德納疫苗第2劑的安心施打方案，侯友宜說，75歲以上的長者（原住民65歲以上）將以分區、分里、分時段及分流的方式施打，讓長輩安全、安心、安穩的施打，9月18日至9月21日透過公所的里鄰系通知，並於9月22日至9月24日的前期，至27處中大型接種站、29區衛生所或10家醫院施打。
侯友宜表示，這段時間有AZ、莫德納、BNT校園專案、BNT非校園專案、高端等疫苗的接種，新北市都將公布在衛生局的網站，讓大家都很清楚各疫苗施打的時間與對象；此外，從9月15日起至10月2日陸續接種，請民眾多多了解相關的訊息。
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