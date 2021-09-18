「白粥配肉鬆」超級美味？食客另揭最強搭配：並列第一名
對於愛喝粥的民眾，為了讓白粥吃起來更加美味，通常都會選擇一些下飯的東西，而「肉鬆」是最為常見的配料，因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『白粥配肉鬆』是不是超級美味？」沒想到就有食客另外揭露了超強搭配，直言「這樣和肉鬆是並列第一名」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 09:13:43
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「白粥配肉鬆是最好吃的粥了吧？」的文章表示，「雖然粥的種類百百種，能加一堆料或是各種調味，但我心目中最好吃的粥，還是小時候阿嬤給我吃的白粥配肉鬆欸，大家覺得這是最好吃的粥了嗎？有沒有掛？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「肉鬆半碗加半碗粥真的完美」、「還差一個鹹蛋就完美了」、「麵筋湯配稀飯超讚」、「好的米，加點鹽，就超好吃」、「白粥+砂糖才是美味！」、「給阿嬤養真的天天吃冷掉的白粥＋肉鬆」，甚至更有食客揭露了超強的搭配是「白粥配豆腐乳」，「豆腐乳」、「真男人都豆腐乳」、「肉鬆跟豆腐乳+稀飯並列第一」、「豆腐乳搭配都好吃」。（編輯：王柏文）