一堆人搶買頂樓不怕漏水？過來人曝「2優勢」：真的無價
許多民眾花大筆積蓄買房，交通地點、屋齡、屋況等條件，都需經過層層考量。近日，一名女網友在PTT女孩版提到，房子頂樓很容易漏水，為何仍一堆人想買頂樓？貼文曝光引發熱議，一票過來人秒喊「2優勢」無價。
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 10:40:38
原PO表示，常聽說頂樓很容易漏水，尤其是老大樓，雨季到來時更是恐怖，買房若是能避開頂樓，就盡量不選擇頂樓，他不禁好奇詢問「為何還會有人動念想買頂樓啊？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「冷氣費用貴爆」、「頂樓感覺也很熱欸」、「有些頂樓樓上是社區公設，那種就沒太熱和漏水問題」、「我家住頂樓，二十年來沒漏過水」、「因為是最頂的」、「預售屋買最頂兩層打通啊，變樓中樓」。
對此，有過來人點出「2優勢」，分別為不怕吵、漏水維修效率高，「頂樓漏水是管委會責任，修很快，樓上鄰居漏水才麻煩」、「樓上不會有人踩地板拖傢具的聲音」、「頂樓漏水管委會不會拖」、「住過樓上會吵的就知道，頂樓無價」、「不會被樓上吵差很多」、「如果不考慮錢的話我願意欸，至少樓上不會吵，而且也不是所有頂樓都會漏水」、「安靜，視野好」。（編輯：賴詠璿）