電話「一接就掛」讓人崩潰！鄉民曝暗黑內幕：接了就輸了
相信不少人都曾遇過「未顯示來電」一接起，對方就直接掛斷電話，每次都令人相當困擾又崩潰。對此，近日就有網友在PTT八卦版提到「一接就掛很難杜絕嗎？」不解電信業者為何會放任這種行為，貼文曝光引發熱議，更有鄉民抖出內幕，直言「接了就輸了！」
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 11:42:41
原PO表示，面對電話「一接就掛」的問題，感覺以發生頻率配合程式來篩選，應該就可以輕易杜絕，並稱「普通人可能偶爾會在對方接起來瞬間掛電話，但一天發生好幾次，很明顯就是有問題，自己有裝來電顯示App，所以都不會接，但不解直問「這種情況沒有通話，電信公司也收不到電話費吧？到底為什麼電信業者會放任這種行為？」
貼文一曝光，立刻引發大批苦主共鳴回應「一接就掛這種事有什麼好處？」「不要接陌生電話」、「都跟朋友、廠商用LINE聯繫，手機不接」、「很難反制，別人用程式打的收集電話號碼，還可以設定隱藏號碼」、「通常重要的人事物，才會短時間內重複CALL」、「設黑名單不就好」、「上班一直被這種騷擾很厭煩」。
對此，有知情鄉民指出原因「測試對方是不是有效號碼」、「一接就掛，通常在測試門號是否有人使用」，更稱「接了就輸了，就知道這門號有人在使用」，但也有網友指出「不接也沒用，打通當下就知道這支電話可以撥通了」。（編輯：賴詠璿）