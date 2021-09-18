「男生剪髮」超過500元太貴？過來人吐3價位等級：有難度
「百元理髮店」隨處可見，但不少民眾對於百元理髮店是否可以剪出好造型存疑，又或者對到百元理髮店剪髮，該如何挑選才不會「踩雷」、剪出適合自己的造型感到困惑。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『男生剪髮』超過500元是不是太貴了？」沒想到就有過來人抖出了3個等級，直言「其實很有難度」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-18 14:57:18
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「男生花錢剪髮超過500的都是什麼人？」的文章表示，「我最近打算剪髮，但看了好幾家理髮廳，都要價超過500」，原PO更接著表示疑惑「為什麼要花那麼多錢去剪？有沒有男生超過500元剪髮的都是什麼人？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「男士剪髮很難遇到划算的」、「技術爛在那邊裝老師的一狗票」、「現在去髮廊讓造型師自由發揮很容易變屁孩頭，或者奇形怪狀會被同事笑的髮型」、「最貴洗加剪650」、「五年前剪過800的，只能說是遇過技術最厲害的」、「通常覺得價位高到一定程度後，差的就只有服務水平，例如提供茶點、按摩等而已」。
甚至更有過來人指出3個價位等級，首先是「百元理髮」，「接近平頭等級，因為靠自己剪不太了且還是需要一些業餘技術才能剪的了，給圖片看卻只能剪到5成像」；再來則是「300～450元」，「這看設計師溝通程度，但雷的居多，簡單講就是看負責你的設計師的審美觀，遇過染頭鳥金髮、講話也像屁孩模式的設計師，給圖片可以剪出6成像，要8成像有難度」；最後則是「500～650元」，「這種設計師剪之前會確認溝通好再剪，這價位的設計師通常會知道自己要剪什麼，會了解客人偏好日／韓／台系髮型，有概括的了解，再配合顧客需求，有給圖片看、有溝通好自己特別需求，剪出和圖片9成像算基本」。（編輯：王柏文）