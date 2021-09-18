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「神老師」考績拿乙等！堅持請假原因曝　網讚：妳是特優

▲基隆市長樂國小老師沈雅琪，多年來經營臉書「神老師」粉絲專業，分享特殊教育理念，更多次自費請代課老師，請假到各校進行行特教宣導演講。（圖／翻攝神老師&神媽咪粉專）
▲基隆市長樂國小老師沈雅琪，多年來經營臉書「神老師」粉絲專業，分享特殊教育理念，更多次自費請代課老師，請假到各校進行行特教宣導演講。（圖／翻攝神老師&神媽咪粉專）

編輯中心/綜合報導

2021-09-18 15:57:51

基隆市長樂國小老師沈雅琪，多年來經營臉書「神老師」粉絲專頁，分享教育理念，還更多次自費請代課老師，請假到各校進行行特教宣導演講。而近期她收到考績通知，僅為「乙等」，其中內幕曝光更是令眾多網友不捨直呼「神老師在我們心中是特優等！」

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「神老師」沈雅琪今（18）日在臉書上發文提到，自己目前是班級導師，平時要顧學生，只利用周三半天課的下午到各校特教宣導演講，早上把課上完、作業改完，就「自費付代課老師鐘點費陪吃午餐、帶放學」，但此舉看在校長眼裡難以認同，為此大發雷霆說她這樣是在「架空校長」，希望她以校務為重。

沈雅琪此後開始，周三下午去特教演講一律請事病假扣薪、自費請代課老師幫顧班級，「我知道請假時數過多會影響考績，我自己的考績我自己打，正式架空你」，即便與校長理念不同，她仍堅持把周三下午全排滿，跑遍各縣市特教演講，終於在上周完成了第386場。

▲基隆市長樂國小老師沈雅琪，分享心路歷程。（圖／翻攝神老師&神媽咪粉專）
▲基隆市長樂國小老師沈雅琪，分享心路歷程。（圖／翻攝神老師&神媽咪粉專）
而在新校長上任後，沈雅琪也向對方表示「請校長公事公辦，規定是怎樣，就怎樣處理我。」她照樣每周三下午去演講，收到的捐款與物資分配給校內需要的孩子家庭，有多餘的就拜託校長問問其他學校，把資源及時分配出去，「業配捐款一百多萬，全部捐給各校的資源班，我不怕違規記過，只怕欠人情」。

「收到考績乙等通知，心無波瀾，隔天繼續拜託校長問物資還能分到哪些學校」，沈雅琪繼續說「所有幫助孩子的努力，不是為了考績，考績乙等，也不會影響我去做這些考績不評的事情。有了這個乙等標記，大概一輩子跟所有獎遠離。這一切都只是一個選擇題，選擇自己的一個理念往前衝，坦然承受所有後果和壓力。請假超過，給我考績乙等剛好而已，所有事情都有他發生的意義，總是要讓我悟透些什麼道理。不需要任何的等第來評價，我就是沈雅琪~神老師」。

不少網友看完後也紛紛回應「自己的考績自己打！神老師在我眼中，是超優等的老師」、「學校的考績乙等，但對於受過你幫助的媽媽跟孩子來說你的考績是特優喔」、「考績早已經無法定義好老師了」、「比起得過獎、考績優良卻道貌岸然，甚至還有因爲醜聞上新聞的教育人士…您的付出、您的身教言教，不止支持了有需要的孩子，更成為真正的好榜樣，比特優更特優」、「老師種植的福田優於一切人間考績」。（編輯：潘毅）

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