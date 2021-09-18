被外公當「客人」對待！孫女崩潰哭訴　眾見內幕卻狂吐槽

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直到有次新年原PO去外公家住，當時她與幾個親戚孩子都在，整家人一起吃團圓飯。在吃飯的過程中原PO發現到自己喜歡的食物本來在前面，但還沒吃就全部被外公外婆全部移到其他親戚孩子那裡去，叫他們多吃點。
原PO驚覺自己前面的食物全部被換成菜，一塊肉也沒有，「外公外婆還叫我多吃點，我才感覺到不對勁，他們不留給我嗎？之後我外公說：『妳多吃點，從那麼遠的地方來，妳是客人，不用覺得客氣』」。此時一旁的親戚們也覺得驚訝，連忙跟外公說不能這麼講，「她（原PO）不是客人，都是一家人」。
原PO目睹外公的行為與言論後，腦袋開始胡思亂想「原來這麼多年以來，在外公眼裡我一直都是客人，這幾年我常常擔心他的病會打電話關心，過節也會回來陪他們，最後他覺得我連家人也不是...可能是我一個人在自作多情吧，看別人的外公都和孫子關係好，以為我也是這樣，結果我只是個有血緣關係的客人罷了」。
然而完整遭遇曝光後，卻有不少網友吐槽「你回去有洗碗、倒垃圾、幫忙整理還是處理家裡事物？不是只有打電話就是關心啊。你以後願意幫阿公把屎把尿洗澡嗎？沒有的話，那麼玻璃心幹嘛」、「你已經不是孩子了吧？真的想吃可以自己去夾啊」、「你有站起來走去那群小孩那夾菜嗎？沒有的話，是你把自己變客人的」、「國外回來做客就是“人客”…沒有肉又不會怎麼樣…手伸長一點，還是不會用筷子要外公外婆幫你啊？」
另外也有過來人安慰「先不要腦補，應該不是故意說你是客人，可能不太會說話但想強調想好好招待你的心情才不小心這樣脫口而出，但是的確可能會偏心，老人家不自覺的偏心原因有很多種，可能是偏心男生、內孫、嘴巴甜會撒嬌、常陪伴自己的，都有」、「雖然你被說客人心裡不好受，但我覺得也可能是老人家一時口誤，他根本沒那個意思，況且外公也叫你多吃點，感覺對你還滿友善的」。（編輯：潘毅）