「髮型打薄」方便又好整理？設計師吐露真心話：差很大
台灣髮廊處處可見，許多人也會習慣隔一段時間就回去做造型，而許多設計師都會將髮型「打薄」，也因此近日就有網友在網路上表示疑惑「『髮型打薄』是方便又好整理嗎？為什麼髮型設計師總愛打薄？」沒想到卻引出業者吐露真心話，直言「其實會差很多」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 09:23:18
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「有髮型設計師是不愛打薄的嗎」的文章表示，「我剛才去剪頭髮，被一個超雷的設計師打薄頭髮，連瀏海都被打薄」，這讓原PO非常崩潰，更直言「怎麼還有人剪這種還珠格格頭，有人有認識正常的設計師嗎？不要那種逮到機會就打薄的？真的好傷心」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「我是自然捲，所以我的髮型師都不會幫我打薄，這樣比較不會太捲」、「真的…一言不合就打薄，我頭頂的頭髮都站起來了」、「我的設計師都不愛幫我打薄，好想跟你換」、「我是自然捲怕炸毛、但又不想頭髮太厚重拼命想打薄的矛盾心」、「我也是有些微自然捲的人，所以都不喜歡把頭髮打薄，印象中打薄頭髮，頭型會比較有弧度」。
對此，臉書粉專《喬許髮型設計》就給出了「打薄」的重點，「『打薄』簡單的來說就是讓髮量變少」，他更直言差異最大的點在於「髮型打薄是否過量」，「打薄後的頭髮會呈現出輕盈、柔和的質感，髮束及線條感會比較明顯，適量的打薄會讓髮型變得更活潑自然，但如果是過量的打薄也有可能造成髮尾過度虛薄，造成毛躁感，或者是頭髮留長後的蓬度落差太大，過度打薄也有可能會造成頭頂過蓬的後果」。（編輯：王柏文）