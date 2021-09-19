小火鍋怎吃才內行？他「加1物」湯底升級　網再曝神吃法

無論春夏秋冬，火鍋都深受台人喜愛，而除了一般火鍋外，不少人也會選擇快速又便宜的平價小火鍋。近日就有一名網友在PTT透露，自己吃小火鍋時都會「加爆1物」一起煮，不僅湯底味道超香，吃起來的口感也很棒！貼文一出，引來老饕加碼更多「神吃法」。

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原PO在PTT女孩板以「

吃『小火鍋』時會去拿蔥來加爆再煮嗎？

」為題發文，他透露，自己都會拿一堆蔥加爆！不過只有吃海鮮鍋時會這樣做，先去加2-3碟的蔥到湯裡面再煮熱，他直呼「超香的啦！」不過，他也提到，「也是有人討厭啦！我有朋友就不能接受這種吃法呢！但我超級愛啦！蔥加爆的感覺很棒！」

▲有網友在PTT詢問大家「吃『小火鍋』時會去拿蔥來加爆再煮嗎？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，立刻掀起討論，網友紛紛回應「沒這樣吃過欸！下次試試，不好吃就來噓這篇」、「原PO懂吃」、「蔥要生的才會香，煮下去就沒香氣了...來亂的」、「蔥是要加在沙茶醬的好嗎」、「鍋底加蔥增添風味」、「湯和沾醬都加一堆蔥，非常美味！」「有洋蔥和蔥花的我都會拿來煮」、「不喜歡，之前試過最後湯都蔥味...」

另還有老饕傳授更絕吃法，直指「我回家用很多蒜頭來控湯，煮完超讚！」「在湯頭裡加蒜末超厲害，又香又好喝，不過只適合喜歡蒜味的人。」（編輯：許苡晴）