中秋節千萬別吃「這種餅」！專家曝10禁忌　犯錯恐不吉利

每個節日都有不同的由來和拜拜方式，當然中秋節也不例外，近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書分享「10大中秋節禁忌」，其中，中秋節時最好避免吃「有菱有角的餅」，因為比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵。





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1. 不要逗兔子





民間相傳嫦娥在人間非常喜歡兔子，因此當嫦娥升天的時候也帶著兔子到月球，玉兔在月宮與嫦娥相伴搗仙藥，因此中秋節也有「兔子節」的稱呼，建議在中秋前後有養兔子的人要對兔子溫柔，倘若不溫柔，人間的兔子會有所感應傳遞給月宮的兔子。





2. 男生不要拜月亮:





《燕京歲時記》記載：中秋節「惟供月時男子多不扣拜」。故京師諺曰：「男不拜月，女不祭灶。」因此男生若拜月容易身體不適，或者受月球引力影響比較容易睡眠品質轉差。





3. 不宜到海邊與河邊:





中秋受到月球引力影響，比較容易會有潮汐發生，當日海浪比較大若有風雨比較會形成瘋狗浪，因此建議中秋前後不宜戲水到海邊遊玩。





4. 女生不宜拜灶:





《燕京歲時記》記載：「男不拜月，女不祭灶。」原因為古代灶神為陽剛之神，月亮為陰柔之神，因此月亮節屬女性節，男不拜陰；女不拜陽以免沖煞，小孟老師認為，另一個原因為古代在封建時期男女授授不親為主要潮流，因此才會有這種特殊禁忌。





5. 流產或身體虛弱者不宜賞月





因為月圓屬於陰，也是陰氣較重的節日容易傳遞陰氣，因此身體不好的人不宜賞月。





6. 不要用手指指神明





中秋節是月亮節，民間相傳月球上住著吳剛與嫦娥，因有特殊神靈，建議不要直接將手指指著月亮以免對神明不敬。





7. 吃中秋月餅和吃水果忌不圓





在古代月餅與月圓都代表團圓一家和諧，因此在中秋節的時候避免吃有菱有角的餅，比較容易會發生口角或衝突，也有不吉利的象徵，同時祭拜祖先神明水果也要儘量是圓的，代表一切圓滿。





8. 女性忌頭髮遮額頭:





女生的額頭也等於像是月亮的形狀，古代的人會把女人的額頭形容成女性的元神宮，因此中秋節也是女性的節日，要把額頭的瀏海撩起來讓月神看，如此一來就能得到月神加持讓你桃花滿滿。





9.賞月時不要到榕樹下或陰氣重的地方:





中秋節月圓為陰日，在陰日不宜到陰氣過重的地方，以免沖犯到不好的氣場。





10.避免晚間游泳





夜晚月亮會有倒影映入泳池或海邊，因此夜晚不宜到戶外泳池游泳避免對月神不禮貌。（編輯：許苡晴）



