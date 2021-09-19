未來10天運勢下滑！「4星座」財運超差　這位小心被騙錢

大多數人在運勢下滑的時候，更多都是伴隨著財運下滑，很有可能會造成極大虧損，務必要留意。而近日專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄就分析指出，未來10天「4星座」運勢下滑，財運會變得超差，在個人花費、借人錢財，或是投資、創業等方面都要戒慎小心。

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▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄分析指出，未來10天「4星座」運勢下滑，財運會變得超差。（示意圖／取自pixabay）

× ▲專攻命理、星座的搜狐號《星了個星座》專欄分析指出，未來10天「4星座」運勢下滑，財運會變得超差。（示意圖／取自pixabay）

雙子座：花錢沒節制





雙子座在花錢上面，真的是特別隨心所欲的那種人，一旦喜歡上什麼東西，他們就會想要買下來。而實際上，雙子座的手頭並沒有那麼寬裕，但是消費慾望太強烈讓雙子座根本就沒考慮那麼多，他們覺得自己就是要及時行樂，現在先開心了再說，至於後面會怎樣，到時候就兵來將擋水來土掩。抱著這樣的想法，雙子座在未來10天的運勢會嚴重下滑，他們要開始為了錢煩惱了。





獅子座：容易被騙





獅子座若是想要保護住自己口袋裡的錢，那麼還是要多長點心思比較好，因為按照現在這種狀態，獅子座很容易被騙。不管別人說什麼，獅子座都不懂得要去質疑。相反的，他們會特別信任對方，而且覺得對方完全沒有欺騙自己的理由。所以在未來10天，獅子座的運勢會下滑特別地嚴重。尤其是在財運方面，別人找他們借錢，基本上都是有去無回。





處女座：太過於自信了





處女座最大的缺點就是太過於自信了，因為自信，所以他們完全聽不進別人的意見。哪怕身邊人真的是為他們好，對他們各種苦口婆心的勸告，但處女座都會覺得別人是見不得自己好，所以故意在背後使壞。等到他們再遇到什麼麻煩的時候，人家也不想再去多管閒事了，畢竟處女座才不領情呢！而在未來10天，處女座就會因為自己的這種盲目自信而運勢嚴重下滑，他們要特別提防的是，自己的財運可能會虧損很多。





水瓶座：不要輕易創業





水瓶座就是野心太大了，他們明明可以再緩一緩，再多一些考慮，但是一想到可以賺到很多錢，水瓶座就會無法克制。水瓶座很擔心自己多猶豫一會兒，最後都讓別人給賺走了，也正是因為這種輕率，水瓶座在未來10天的財運會變得特別不好，他們本想要大賺一筆，最後卻會因為自己的經營不當，使自己虧損得特別嚴重，他們要一切從頭開始。（編輯：許苡晴）



