他在家爽炸甜甜圈 下鍋見「一幕」臉綠 網笑：多麼美妙
甜甜圈的口感外酥內軟，再加上外層的糖粉，是不少人深愛的甜點之一。不過，就有位日本網友分享，他在家炸甜甜圈，沒想到下鍋後，卻看到甜甜圈開始分裂，最後甚至變一球一球的，讓他看了哭笑不得，貼文也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 13:50:35
根據日媒《Grape》報導，日本一位網友「@LOVEPOOH1981」在《Twitter》表示，他很想吃「Mister Donut」的甜甜圈，但由於住家附近沒有店家，因此他決定自己動手做，只見他開始認真搓揉麵團，並把一顆一顆的圍成一圈，看起來就跟外面賣的一樣。
怎料，原PO把甜甜圈下鍋油炸後，原本應該要黏在一起的甜甜圈球體，竟然開始分散，完全不像是甜甜圈了，反而比較像地瓜球，這讓他無奈地說「這已經無濟於事了」。他最後把分散的甜甜圈球體串在一起，也提到口感「雖然吃起來有嚼勁，但看起來卻不像甜甜圈，所以我也不知道我在吃什麼」。
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「對不起，我笑了」、「多麼美妙的發展…當我實時觀看進度時，不禁大笑起來」、「味道看起來不錯，但形狀真的很好笑」、「我真的忍不住笑了」、「看來你應該像在烹飪紙上一樣煎」、「沒辦法合起來哈哈哈哈」。（編輯：許智超）