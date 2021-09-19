被財神爺眷顧！他買刮刮樂「中6949萬」 7年後又贏2千萬
不少人會買張刮刮樂或彩券試試手氣，希望能藉此實現一夜致富的夢想，但你有看過這麼幸運的人嗎？美國就有名男子在家附近超商買刮刮樂，意外刮中100萬美元，沒想到的是，他7年前買刮刮樂時，就曾中過最大獎過250萬美元，如此的運氣也讓人看了十分羨慕。
編輯中心/綜合報導
2021-09-19 14:55:31
綜合外媒報導，美國一名男子麥可（Michael Worsham）上月27日在家附近一間超商，隨手買了一張「Extreme Millions」刮刮樂，沒想到意外刮中第二大獎100萬美元（約新台幣2779萬元），「我當想說我可能刮中100萬，所以又仔細看了一遍，然後真的是100萬」。
不過，這其實不是麥可第一次中獎，因為他在2014年12月買刮刮樂時，先刮中了100美元（約新台幣2779元），心想「趁著運氣不錯繼續買」，結果第二張直接刮中大獎250萬美元（約新台幣6949萬元），讓他看了當場傻眼。
麥可在領獎時透露，自己身為小企業的老闆，決定將獎金用在孩子身上，而他可以選擇30年分期領完100萬元，或是一次提領，扣稅後是657030元（約新台幣1826萬元），最後他決定跟7年前一樣，再度選擇一次領完的方式。（編輯：許智超）